10 ago 2021 13:17

LO SCENDI-LETTA DI CONTE - NEL PD SI VIVE CON ANSIA L’IDILLIO DEL SEGRETARIO CON CONTE: ENRICHETTO È PRONTO A REGALARE A “GIUSEPPI” UNO DEI POCHISSIMI COLLEGI SICURI RIMASTI AL CENTROSINISTRA, QUELLO DI ROMA1, CHE SI LIBEREREBBE SE GUALTIERI DIVENTASSE SINDACO - LA CORRENTE DI GUERINI E MARCUCCI, “BASE RIFORMISTA” AFFILA LE ARMI, PREOCCUPATA CHE LETTA SI FACCIA TENTARE DA CONTE ANCHE SULLA STRADA DELLE ELEZIONI ANTICIPATE (PER FAR FUORI I GRUPPI SCELTI IN ERA RENZIANA…)