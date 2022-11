17 nov 2022 12:22

SCHIFANI, A SCHIFIU FINIU – IL TEAM RONZULLI COLPISCE ANCORA! NEL GIORNO DELL'ESORDIO DEL GOVERNO REGIONALE, IL PRESIDENTE DELLA SICILIA NON HA GIÀ PIÙ LA MAGGIORANZA: ALLA PRIMA SEDUTA GIANFRANCO MICCICHÉ HA DIFFIDATO IL CENTRODESTRA A UTILIZZARE IL NOME DI “FORZA ITALIA” IN SICILIA, DI CUI, GRAZIE A “KISS ME LICIA”, DETIENE I DIRITTI IN ESCLUSIVA – L’ISOLA È UN BANCO DI PROVA FONDAMENTALE PER LA MAGGIORANZA. PER QUANTO POSSA SEMBRARE CHE IL MINISTRO DEL MARE, NELLO MUSUMECI, NON ABBIA DELEGHE NÉ PORTAFOGLI, HA, IN REALTÀ, UN INCARICO FONDAMENTALE: INTERCETTARE E DISINNESCARE LE TURBOLENZE CREATE DAL “NIGHTMARE TEAM” RONZULLI-MICCICHÈ..