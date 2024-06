SCHOLZ E’… ALLA FRUTTA! LO CHEF MASSIMO BOTTURA, DOPO AVER DELIZIATO I CAPI DI STATO AL G7, RACCONTA I “RETROCENA” DEI GRANDI DELLA TERRA E LA SORPRESA SPECIALE AL PREMIER TEDESCO – "CI HANNO CHIESTO UNA TORTINA VISTO CHE ERA IL SUO COMPLEANNO MA A SCHOLZ NON PIACCIONO I DOLCI. COSÌ HO CREATO UN PIATTO CON ANANAS E FRUTTA ROSSA E..."

https://www.raiplaysound.it/audio/2024/06/Massimo-Bottura-Vi-svelo-come-sono-arrivato-al-G7-1d062787-53cd-4203-84bd-940699252f8d.html

MASSIMO BOTTURA TORTINO DI FRUTTA PER SCHOLZ

“Sono in cucina, per me non esiste riposo…”. Massimo Bottura, dopo aver deliziato i capi di Stato al G7, che si è svolto nei giorni scorsi in Puglia, è già tornato dietro i fornelli dell’Osteria Francescana di Modena. In collegamento con “Non è un Paese per Giovani”, il programma condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate su Radio 2, lo chef racconta la sua esperienza a Borgo Egnazia.

“Il menù? Mi hanno lasciato fare. Ho pensato a un viaggio attraverso l’Italia dei sapori. Il primo giorno abbiamo proposto le specialità del Sud Italia e delle coste. Tutti hanno spazzolato i piatti. Biden, che non mangia il pesce, e Sunak mi hanno detto che è stata una delle migliori esperienze che abbiano mai fatto nella loro vita”.

La foto che la ritrae insieme al Papa? “E’ stata una cosa inaspettata. È stata la Meloni a fare cenno di avvicinarmi e mi ha presentato al Santo Padre. Con lui ho parlato soprattutto del progetto dei refettori, i ristoranti in cui sfamiamo le persone bisognose evitando lo spreco di cibo”. Il colpo di scena? “Nel pomeriggio, da Patrizia Scurti, la "segretaria-padrona" della Meloni, è arrivato un messaggio: ‘Ce la fate a improvvisare una tortina per Scholz visto che è il suo compleanno?’ Il problema è che al premier tedesco non piacciono i dolci. Così ho creato un piatto con ananas siciliano e frutta rossa a forma di pomodoro per ricreare la bandiera tedesca. Glielo abbiamo portato e abbiamo cantato tutti insieme ‘Happy birthday”. E lui? “Mi ha abbracciato…”

meloni scholz

MELONI BERGOGLIO BOTTURA MASSIMO BOTTURA AL G7 DI BORGO EGNAZIA MASSIMO BOTTURA EMMANUEL MACRON auguri di compleanno al g7 per scholz FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - MASSIMO BOTTURA AL G7 DI BORGO EGNAZIA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA - MASSIMO BOTTURA AL G7 DI BORGO EGNAZIA FRANCESCO LOLLOBRIGIDA MASSIMO BOTTURA BOTTURA BIDEN