È SCOPPIATA LA GUERRA ROMA-MILANO! – BEPPE SALA HA SCRITTO UNA LETTERA A GIORGIA MELONI CHIEDENDO “CHIARIMENTI SULLE DELEGHE ASSEGNATE AL SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA VITTORIO SGARBI” – AL SINDACO DI MILANO NON SONO ANDATI GIÙ GLI INTERVENTI A GAMBA TESA DEL CRITICO D’ARTE CHE VUOLE SPOSTARE LA “PIETÀ RONDANINI” E SOPRATTUTTO PORRE UN VINCOLO SUL MEAZZA PER IMPEDIRNE LA DEMOLIZIONE – SCRIVE SALA: “DICHIARAZIONI CHE APPAIONO ESORBITARE DALLE COMPETENZE DEL SOTTOSEGRETARIO E SEMBRANO PIUTTOSTO DESTINATE AD ALIMENTARE CONFUSIONE”

lettera beppe sala a giorgia meloni

Giuseppe Sala vuole vederci chiaro su San Siro. Dopo le parole del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ("il Meazza non può essere abbattuto, se serve un vincolo lo metterò"), il sindaco di Milano ha scritto una lettera rivolta direttamente a Giorgia Meloni. Palazzo Marino vuole che la Presidenza del Consiglio chiarisca le deleghe attribuite a Sgarbi in materia, per non rischiare di vedere andare in fumo tutto il lavoro fatto finora sul progetto del nuovo stadio di Milan e Inter.

Queste le parole indirizzate da Sala a Meloni per iscritto: "Signor Presidente, mi rivolgo direttamente a Lei, confidando nella costruzione di rapporti istituzionali improntati a lealtà e chiarezza, per ricevere cortesi chiarimenti sulle deleghe che sono state assegnate al Sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Il Sottosegretario Sgarbi, a poche ore dalla sua nomina, ha formulato pubblicamente affermazioni che reputo prive di fondamento giuridico.

lettera di beppe sala a giorgia meloni

Mi riferisco in particolare a due temi. Il primo riguarda la preannunciata volontà di riportare nella sua posizione originaria (Sala degli Scarlioni del Castello Sforzesco) la Pietà Rondanini di Michelangelo, al momento esposta nell’ospedale spagnolo del Castello. Il secondo ha a che fare con le iniziative anticipate in ordine a possibili vincoli da imprimere allo Stadio Meazza.

A proposito del Meazza, Sgarbi, in opposizione all’eventuale abbattimento dell’attuale stadio, avrebbe testualmente affermato: “Se dovesse servire un vincolo, lo metterò”. Si tratta di affermazioni che, in primis, non tengono conto di percorsi realizzati e assai apprezzati, come nel caso della esposizione della Pietà di Michelangelo, ovvero, per ciò che attiene allo Stadio, a complessi iter amministrativi che hanno già coinvolto più Enti.

giorgia meloni e beppe sala alla cerimonia di commemorazione per sergio ramelli 1

Ma soprattutto queste dichiarazioni appaiono esorbitare dalle competenze del Sottosegretario e sembrano piuttosto destinate ad alimentare confusione e disorientamento che certamente nuocciono al corretto esercizio dei poteri pubblici nell’interesse della collettività".

giorgia meloni e vittorio sgarbi 2 VITTORIO SGARBI E GIORGIA MELONI LA STORIA INSTAGRAM DI BEPPE SALA SULLA PIETA RONDANINI