SCOPPOLA DEI SOVRANISTI IN SVIZZERA: RESPINTA L'INIZIATIVA PER PORRE FINE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE CON L'UNIONE EUROPEA - IN CONTROTENDENZA RISPETTO AL RISULTATO NAZIONALE, GLI ELETTORI DEL CANTON TICINO (CHE PIÙ HANNO A CHE FARE CON GLI ITALIANI) HANNO APPROVATO L'INIZIATIVA “PER UN'IMMIGRAZIONE LIMITATA” CON IL 53,1% DI VOTI A FAVORE E 46,9 CONTRARI…