9 dic 2020 11:41

SCORZA ITALIA - ANDREA CANGINI PRECISA CHE OGGI NON VOTERÀ SÌ ALLA RISOLUZIONE SUL MES: "SONO CERTO CHE SE IL CENTRODESTRA FOSSE AL GOVERNO APPROVEREBBE LA RIFORMA NONOSTANTE LE SUE CRITICITÀ, CONSIDERO UN’OCCASIONE PERSA PER FORZA ITALIA L’AVER RINUNCIATO A PRESENTARE UNA PROPRIA RISOLUZIONE, MA NON PER QUESTO VOTERÒ SÌ ALLA RISOLUZIONE DELLA MAGGIORANZA COL RISCHIO DI PUNTELLARE UN GOVERNO LA CUI EVIDENTE INEFFICIENZA STA DANNEGGIANDO L’ITALIA..."