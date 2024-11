LA SCUOLA PUBBLICA VA A PEZZI? REGALIAMO QUALCHE ALTRO SOLDINO ALE PRIVATE! – FRATELLI D’ITALIA PROPONE UN VOUCHER DI 1500 EURO A STUDENTE PER LE SCUOLE PARITARIE. IL FINANZIAMENTO VALE 65 MILIONI DI EURO ALL’ANNO E VARRÀ PER LE FAMIGLIE CON UN REDDITO ISEE FINO A 40MILA EURO. MA PERCHÉ INCENTIVARE LE I CITTADINI A EVITARE LE SCUOLE PUBBLICHE? È FORSE UN PIANO PER SMANTELLARLE?

FDI, FINO A 1500 EURO A STUDENTE IN SCUOLE PARITARIE

giuseppe valditara

(ANSA) - Dal 2025 alle famiglie che hanno un reddito Isee fino a 40mila euro viene riconosciuto un voucher, "spendibile esclusivamente presso una scuola paritaria", per un importo annuale massimo pari a euro 1.500 per ogni studente frequentante. Il finanziamento complessivo fissato è pari, massimo, ad euro 65 milioni annui. E' quanto prevede un emendamento firmato dal deputato FdI Lorenzo Malagola, alla manovra. Servirà un decreto del ministero dell'Istruzione per attuare la misura.

VALDITARA,GIUSTO ASSICURARE DIRITTO DI TUTTI ALLE PARITARIE

SCUOLE PRIVATE

(ANSA) - "Il governo è ben consapevole della importanza di assicurare il diritto dei ragazzi, a prescindere dal reddito, a studiare nelle scuole paritarie". Lo afferma il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a proposito dell'emendamento del deputato di Fdl Lorenzo Malagola alla manovra che prevede dal 2025 un voucher spendibile esclusivamente in una scuola paritaria alle famiglie che hanno un reddito Isee fino a 40mila euro. "Stiamo riflettendo su questo argomento importante e stiamo già lavorando per individuare soluzioni praticabili", assicura il ministro all'ANSA.

MANOVRA: M5S, DA FDI PROPOSTA CHOC SU SCUOLE PARITARIE

Lorenzo Malagola

(ANSA) - "Pensavamo che con i tagli alla scuola pubblica ed ai posti in organico del personale scolastico in questa manovra si fosse già toccato il fondo, ma con gli emendamenti della maggioranza si sta iniziando a scavare. Fratelli d'Italia ha messo nero su bianco la proposta choc di dare un voucher fino a 1.500 euro all'anno esclusivamente a chi è iscritto a scuole private.

Il messaggio che stanno dando è fin troppo chiaro: da un lato con le misure di Valditara e proposte come queste affossano la scuola pubblica, dall'altro foraggiano quelle private sia direttamente che indirettamente incentivando le famiglie ad iscrivere lì i propri figli per avere il voucher.

giuseppe valditara 6

Una misura che ricalca la nostra dote educativa, ma stravolgendone il senso perché va ad aumentare le disuguaglianze discriminando in maniera insensata le famiglie che scelgono gli istituti pubblici. A questo punto ci chiediamo: ma che cosa ha fatto la scuola pubblica a Giorgia Meloni per essere così bistrattata? Perché a Fratelli d'Italia la scuola pubblica fa così schifo?". Così in una nota gli esponenti M5S in commissione cultura alla camera Antonio Caso, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato.

FRATOIANNI, EMENDAMENTO FDI SU PARITARIE VIOLA LA CARTA

(ANSA) - "L'emendamento di FdI viola chiaramente la Costituzione che all'articolo 33 chiarisce che le scuole private non debbono avere oneri per lo Stato. Vogliono dare 65 milioni di euro alle private, proprio mentre tagliano risorse a oltre cinquemila docenti alla scuola pubblica, infischiandosene del precariato, delle classi pollaio e del tempo pieno che non c'è in metà Paese".

SCUOLE PRIVATE

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs. "Bocciano ogni anno i nostri emendamenti per i libri gratuiti, il cui costo arriva a pesare fino a 600 euro a ragazzo, e poi propongono di dare 1500 euro a chi iscrive i figli alle private: sono dei campioni di ingiustizia - prosegue il leader di SI - e hanno la copertura di un ministro che già a settembre si era reso ridicolo affermando che le scuole private 'sono pubbliche' e che oggi continua difendendo 'il diritto a frequentare le paritarie' invece del 'diritto universale allo studio'.

Se questo emendamento venisse approvato sarebbe una vergogna - conclude Fratoianni - contro la quale faremo di tutto, anche arrivare fino alla Corte Costituzionale. La differenza fra noi e questa destra è tutta qua: noi vogliamo l'istruzione gratis per tutti, loro alimentano i privati e tagliano la scuola pubblica", conclude.

lorenzo malagola foto di bacco