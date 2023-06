Estratto dell’articolo di Emiliano Fittipaldi per “Domani” -14 marzo 2023

giorgia meloni tra patrizia scurti e il marito capo scorta

[…] L’altra pretoriana di Meloni è Patrizia Scurti, da lustri segretaria particolare della leader. Già vice della segretaria di Gianfranco Fini, non ha però lo standing per occuparsi di nomine, né la velleità di determinarle nonostante qualcuno la descriva come una sorta di novella Rasputin.

«Patrizia segue Giorgia come un ombra, le cura meticolosamente l’agenda, ne difende strenuamente la privacy, ma nulla di più», dicono da Fratelli d’Italia. In tema di fiducia e privacy, non è un caso, forse, che proprio il marito di Scurti – risulta a chi scrive – sia stato chiamato a fare il capo scorta della presidente del Consiglio. «Nessuna raccomandazione di sorta da parte di nessuno» spiega una fonte vicino a Meloni. «Sono stati i vertici dell’Aisi a proporre quel nome, che come agente di polizia in servizio già era autista presso l’agenzia». […]

