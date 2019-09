SE N'È ITO DOPO IL MOJITO - MINZOLINI RIPORTA UNA FRASE DELL’EX SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA GUGLIELMO PICCHI SUL MOTIVO DELLO STRAPPO DI SALVINI: “L’UNICA SPIEGAZIONE È CHE AVEVA ALZATO TROPPO IL GOMITO” - MARIA GIOVANNA MAGLIE CHIEDE: “SAPETE DIRMI SE HA SMENTITO?” - “MINZO” VA SUBITO SULLA DIFENSIVA: “CON ME C’ERA UN ALTRO GIORNALISTA” - E PICCHI ANNUNCIA QUERELA...

Sapete dirmi se Picchi ha smentito la frase su @matteosalvinimi e la crisi riferita da @AugustoMinzolin sul Giornale di ieri? "C'é un'unica spiegazione - sospira un leghista come l'ex sottosegretario Guglielmo Picchi -aveva alzato troppo il gomito" #persapere — Mariagiovanna Maglie (@mgmaglie) September 27, 2019 Cara Mariagiovanna c’era un altro giornalista con me. — Augusto Minzolini (@AugustoMinzolin) September 27, 2019 Sto già lavorando alla querela di entrambi i giornalisti. — Guglielmo Picchi ?? (@guglielmopicchi) September 27, 2019

DERBY SALVINI-RENZI SUI TRANSFUGHI M5S

Estratto dell’articolo di Augusto Minzolini per “il Giornale” di ieri

(…) Lo scontro tra Matteo R e Matteo S è in atto, chiaro e trasparente, mentre tra gli altri c' è chi immagina di avere in mano alternative tutte da verificare. Una forma, appunto, di «arroganza», intellettuale e politica, che è un tratto distintivo di tutta l' attuale classe dirigente. Un atteggiamento che ha cadenzato le svolte politiche degli ultimi anni. Il 27 giugno del 2017, ad esempio, un Matteo Renzi deluso perché il Quirinale non gli concedeva il voto, in una telefonata con Salvini aprì la strada all' attuale legge elettorale, quel Rosatellum che già allora sembrava fatto a pennello per il leader leghista.

«Tanto vinco lo stesso», disse all' epoca l' ex segretario del Pd: poi si è visto com' è finita. Un peccato di arroganza, magari ancor più grave, è stato quello di Salvini di quest' estate: immaginare che un patto per le urne con Zingaretti, che sarebbe andato incontro ad una sconfitta scontata, fosse fattibile, equivale all' illusione di qualche superuomo che immagina di gettarsi da una grattacielo sicuro di avere le ali.

«C' è un' unica spiegazione - sospira un leghista come l' ex sottosegretario Guglielmo Picchi -: aveva alzato troppo il gomito». E ora l' arroganza ha contagiato Zingaretti, tornato al governo senza volerlo, con i suoi dubbi sul proporzionale e il sogno di un nuovo Ulivo che rischia di rivelarsi un Salice piangente. Dubbi che, però, stringi stringi, sono in realtà figli dello stesso sentimento che lo aveva portato mesi fa a caldeggiare l' ipotesi elettorale. (…)

