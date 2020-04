SE 'L’ITALEXIT' ARRIVA DA SINISTRA - IL DEPUTATO DI 'LIBERI E UGUALI' STEFANO FASSINA: "LA BCE SI DEVE IMPEGNARE A STERILIZZARE TUTTO IL DEBITO PUBBLICO. IN ASSENZA DI TALI INTERVENTI, L’UNICA STRADA PER LA RIPRESA È UN ‘DIVORZIO AMICHEVOLE’ PER RICONQUISTARE AUTONOMIA MONETARIA E RIAVVIARE L’UE SU BASI CONFEDERALI…"

Alberto Maggi per affaritaliani.it

fassina

"La Bce è l’unica istituzione europea che sta facendo interventi utili, sebbene largamente insufficienti data la portata dei problemi", afferma ad Affaritaliani.it il deputato di Liberi e Uguali Stefano Fassina, mentre al Parlamento europeo sono in corso dibattiti e votazioni sugli aiuti ai Paesi europei per affrontare l'emergenza coronavirus.

"L’utilizzo del Mes mascherato è funzionale a potenziare gli interventi della Bce per far rimanere a galla i ‘beneficiari’, in cambio, però, dell’annullamento della loro residua autonomia politica. Sarebbe una prospettiva inaccettabile. Siamo colpiti da uno shock esterno e sistemico. Quindi, no Mes e interventi della Bce per quanto necessario a combattere il Covid, finanziare la ricostruzione e riportare su un sentiero di sostenibilità il debito pubblico".

"Vuol dire che, in modo credibile, la Bce si deve impegnare a sterilizzare tutto il debito pubblico acquistato da ciascuna banca centrale nazionale nell’ambito del Quantitative Easing e del Peep. In assenza di tali interventi, l’unica strada, certo difficile e dolorosa, per la ripresa è un ‘divorzio amichevole’ per riconquistare autonomia monetaria e riavviare l’Ue su basi confederali", conclude Fassina.

fassina fassina fassina