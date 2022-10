SE BERLUSCONI PIANGE, SALVINI NON RIDE – È VERO CHE LA LEGA HA OTTENUTO DUE MINISTERI DI PESO (ECONOMIA E INFRASTRUTTURE), MA LA MELONI HA GIÀ IN TESTA UN PIANO PER INDEBOLIRE IL "CAPITONE". ANZI, COMMISSARIARLO! INNANZITUTTO, VUOLE SFILARGLI I POTERI DI SORVEGLIANZA MARITTIMA DELLA GUARDIA COSTIERA. È PER QUESTO CHE SI È INVENTATA LA DELEGA AL “MARE” PER IL MINISTRO DEL MEZZOGIORNO, MUSUMECI. E POI, PIAZZERÀ VICINO A LUI E A GIORGETTI DEI VICEMINISTRI IN GRADO DI CONTROLLARE E NEUTRALIZZARE LE SUE SPARATE…

DAGONOTA

matteo salvini al mare 7

Per Salvini, ottenuto il ministero delle Infrastrutture, cominciano i problemi. È verò che la Lega esce piuttosto bene dalla spartizione nel centrodestra, con due dicasteri di peso, ma è anche vero che la partita è ancora tutta da giocare.

La delega “al mare” affibbiata all’ex governatore della Sicilia, Nello Musumeci, non è casuale. Giorgia Meloni non vuole assistere di nuovo alla retorica dei porti chiusi che fece impennare i consensi per il Carroccio all’epoca del Conte I. E quindi, ha intenzione di togliere il potere di sorveglianza marittima al “Capitone”.

berlusconi meloni salvini al quirinale

La Guardia Costiera, infatti, risponde al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (remember Toninelli?), ma nelle intenzioni della Meloni dovrà passare nelle mani del fedele “Pa-Nello”. Salvini non ha intenzione di cedere. Spera di poter risalire nei sondaggi cavalcando di nuovo l’ondata migratoria. Non sa che gli italiani però non sono più così sensibili al tema, in un momento in cui sono preoccupati per le loro tasche, tra bollette alle stelle e razionamento in arrivo.

MATTEO SALVINI GIANCARLO GIORGETTI

La “Ducetta” vuole “commissariarlo” anche tramite la nomina dei viceministri: al MEF e alle Infrastrutture saranno piazzate delle personalità in grado di controllare e condizionare “Don Abbondio” Giorgetti e Salvini. Che nel frattempo (vedi agenzie sotto), ha già iniziato con le sue sparate: dal Ponte sullo Stretto alla Gronda di Genova. Auguri!

SALVINI, PUNTO A FAR PARTIRE CANTIERI PONTE SULLO STRETTO

toninelli salvini

(ANSA) - Il Ponte sullo Stretto è "tra miei obiettivi" ed è "negli interessi di tutti gli italiani. Se dopo 50 anni riuscissimo a far partire i cantieri sarebbe eccezionale". Lo ha detto a Rtl Matteo Salvini, leader della Lega, indicato come ministro per le Infrastrutture e vicepremier.

SALVINI, BASTA CANTIERI FERMI E LAVORI ETERNI,CREIAMO LAVORO

MELONI SALVINI 45

(ANSA) - "In questo momento l'emergenza è il lavoro, a parte le bollette. Sono soddisfatto" del ruolo da ministro "e mi piacciono le sfide. Ci sono tantissimi cantieri fermi, eterni lavori, 102 opere pubbliche commissariate da anni, infrastrutture ferme da 20 anni. Non prometto miracoli ma dalla Gronda di Genova al Ponte sullo Stretto di Messina, ci metterò tutta la mia energia. Sbloccare cantieri" significa "creare sicurezza e lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, indicato come ministro per le Infrastrutture e vicepremier a Rtl.

SALVINI BERLUSCONI MELONI LUPI

"Una necessità è rivedere il reddito di cittadinanza perché così come strutturato disincentiva al lavoro", ha ribadito Salvini. Intervenuto anche sulle questioni energetiche: "Penso all'energia nucleare pulita e sicura di ultima generazione è l'unico modo", per avere bollette meno care in futuro.

SALVINI, QUI PER ESTENDERE DIRITTI, MA DROGA NON LO È

(ANSA) - "Noi siamo qui per estendere i diritti a chi non li ha, senza togliere niente a nessuno. Certo io ritengo che il diritto a drogarsi non sia un diritto e per quanto m riguarda ogni tipo di droga va combattuta". Lo ha detto a Rtl Matteo Salvini, leader della Lega, indicato come ministro per le Infrastrutture e vicepremier.

matteo salvini al mare 3 matteo salvini al mare 1 berlusconi meloni salvini alle consultazioni giancarlo giorgetti giorgia meloni matteo salvini matteo salvini giancarlo giorgetti by macondo meloni berlusconi salvini al quirinale silvio berlusconi e matteo salvini si guardano mentre giorgia meloni parla di unanimita' nella coalizione MATTEO SALVINI FABRIZIO CECCHETTI ATTILIO FONTANA GIANCARLO GIORGETTI giorgia meloni con salvini e i leghisti al quirinale matteo salvini al mare 4