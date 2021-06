CI SIAMO GIOCATI PURE IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE - GRAN CASINO NELLA PRECOMPILATA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: LE DETRAZIONI IRPEF ARRIVANO SONO SE LA PRESTAZIONE È STATA PAGATA IN MODO TRACCIABILE, E QUINDI NON IN CONTANTI - UNA FETTA DI ITALIANI NEL DUBBIO SARÀ PORTATA A NON FRUIRE DEL BENEFICIO FISCALE - I CAF AVEVANO CHIESTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA DI SOSPENDERE LA NORMA ALMENO PER UN ANNO PER DARE TEMPO DI INFORMARE SULLA NOVITÀ, MA IL GOVERNO AVREBBE DOVUTO CERCARE 868 MILIONI ALTROVE...