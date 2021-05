CHI SPERAVA NELLA SPALLATA GIUDIZIARIA SI RASSEGNI: LA RAGGI SI BATTE NELLE URNE (NON CI SARA’ NESSUN NUOVO CASO MARINO) - L’ASSOLUZIONE DELLA SINDACA È DEFINITIVA: LA PROCURA GENERALE NON HA FATTO RICORSO IN CASSAZIONE - LA SINDACA 5 STELLE ERA STATA ACCUSATA DALLA PROCURA DI FALSO PER LA NOMINA (POI RITIRATA) DI MARRA. IN PRIMO GRADO ERA STATA ASSOLTA "PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO". ASSOLUZIONE CONFERMATA ANCHE IN APPELLO…