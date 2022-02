22 feb 2022 13:05

SE CREDETE CHE L'EUTANASIA NON SERVA, PENSATE A LORO - ALL'ASSOCIAZIONE "LUCA COSCIONI" ARRIVANO CINQUE CHIAMATE AL GIORNO DI PERSONE STREMATE CHE CHIEDONO IL SUICIDIO ASSISTITO: "SALVE, MIO FRATELLO HA AVUTO UNA TROMBOSI AL CERVELLO NEL 2004. È STANCO, DOPO 17 ANNI NON HA PIÙ VOGLIA DI RIMANERE IMPRIGIONATO"; "MI CHIAMO ANNA, HO UN TUMORE MALIGNO E METASTASI"; "SONO AFFETTO DA SINDROME DI ARNOLD-CHIARI FIN DA BAMBINO, SONO STATO PIÙ MORTO CHE VIVO PER 4 ANNI" - CAPPATO: "LA LEGGE IN DISCUSSIONE RESTRINGE I DIRITTI"