E SE DOPO LE URNE SI SCATENASSE IL CAOS IN AMERICA? - IL TEAM DI BIDEN SI PREPARA PER UNA TRANSIZIONE POTENZIALMENTE TURBOLENTA SE TRUMP DECIDESSE DI CONTESTARE IL RISULTATO ELETTORALE - C'È UN PRECEDENTE CHE RICORDA COME IL PASSAGGIO DI CONSEGNE POSSA ESSERE TORMENTATO - NEL 2000 GEORGE W. BUSH NON È STATO DICHIARATO PRESIDENTE ELETTO FINO AL 12 DICEMBRE, DOPO CHE LA CORTE SUPREMA HA SOSPESO IL CONTEGGIO DELLE SCHEDE CONTESTATE IN FLORIDA…

Articolo del “The Wall Street journal” dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

DONALD TRUMP JOE BIDEN BY EDOARDOBARALDI

I consiglieri senior di Joe Biden si stanno preparando alla possibilità che l'amministrazione Trump metta degli ostacoli alla transizione di Biden alla presidenza se vince le elezioni, secondo fonti interne.

Il team di transizione di Biden, un gruppo di esperti politici che tiene un low profile, incaricato di assicurarsi che l'ex vicepresidente sia pronto ad entrare in carica, ha elaborato piani alternativi se il presidente Trump - che ha dato messaggi contrastanti sull'eventualità di impegnarsi in un pacifico trasferimento dei poteri per soddisfare i requisiti che consentono al team di un presidente eletto di entrare nelle agenzie federali prima del giorno dell'inaugurazione. Il team sta anche pianificando uno scenario in cui l'amministrazione Trump rifiuta di condividere le risorse o di fornire briefing considerati cruciali per un passaggio di potere senza intoppi – scrive il WSJ.

donald trump vs joe biden primo dibattito tv

Finora, questi scenari peggiori non si sono verificati, hanno detto le persone vicine alla campagna di Biden e alla transizione, aggiungendo che l'ex vicepresidente ha ricevuto briefing classificati e i funzionari dell'amministrazione Trump di livello inferiore sono stati professionali nelle interazioni iniziali con il team. "I funzionari di transizione hanno pianificato vari scenari. Finora il processo pre-elettorale si è svolto senza intoppi", ha detto una persona che conosce la pianificazione della transizione di Biden.

Alla richiesta di un commento, un funzionario della Casa Bianca ha detto: "Stiamo seguendo tutti i requisiti di legge". Trump ha detto di volere un pacifico trasferimento di potere in caso di sconfitta, ma ha espresso dubbi sulla sua volontà di impegnarsi in tal senso. "Dovremo vedere cosa succederà", ha detto il mese scorso. A NBC News la scorsa settimana, Trump ha detto che avrebbe accettato una transizione pacifica, "ma voglio che sia un'elezione onesta". Ha ripetutamente suggerito che non ci si può fidare dei risultati delle elezioni.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

"Stanno succedendo un sacco di cose corrotte", ha detto Trump a proposito del processo di voto durante un raduno in Michigan questa settimana. Trump ha detto più volte che un aumento delle votazioni per corrispondenza avrebbe portato ad una frode diffusa. I ricercatori hanno trovato casi di frode da parte degli elettori assenti, ma gli studi dimostrano che non è molto diffusa e i funzionari elettorali dicono di adottare misure di salvaguardia contro questo fenomeno.

Secondo la legge federale, il team di transizione di un presidente eletto ha ampio accesso al governo federale nei circa 2 mesi e mezzo, fino a quando un nuovo presidente non prende il suo posto. I funzionari delle agenzie federali lavorano con i team di transizione per metterli al corrente delle questioni politiche e assicurarsi che siano pronti a governare il primo giorno. Una persona che ha familiarità con la questione ha detto che i funzionari di transizione di Biden hanno discusso le opzioni legali se l'amministrazione Trump non rispetta i suoi obblighi.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

L'incertezza sui risultati delle elezioni potrebbe complicare la transizione. Il team di transizione di Biden ha discusso di scenari in cui i risultati sono sconosciuti per settimane, ha detto una persona che ha familiarità con le discussioni. "Penso che [le elezioni] finiranno alla Corte Suprema", ha detto Trump a settembre.

C'è un precedente per una transizione turbolenta in cui i risultati non sono chiari subito. George W. Bush non è stato dichiarato presidente eletto nel 2000 fino al 12 dicembre, dopo che la Corte Suprema ha sospeso il conteggio delle schede contestate in Florida.

donald trump in louisiana

Tuttavia, ha fatto buon uso del tempo che ha preceduto l'ufficializzazione dei risultati, ha detto Martha Kumar, una studiosa specializzata nelle transizioni presidenziali. Mentre il resto del pubblico aspettava i risultati delle elezioni, Bush si è rintanato nel suo ranch in Texas e ha pianificato la sua squadra e su quali questioni avrebbe lavorato. Una volta dichiarato vincitore, la sua squadra di transizione si è mossa rapidamente per recuperare il tempo perduto. Aveva un governo in carica prima di assumere l'incarico e le iniziative politiche erano pronte per i primi giorni della sua presidenza.

joe biden a pittsburgh

Chris Lu, il direttore esecutivo della transizione Obama-Biden nel 2008, ha detto che è intelligente pianificare tutti gli scenari, anche quelli più improbabili. Tuttavia, il suo team è sempre stato fiducioso che l'amministrazione Bush avrebbe cooperato - il presidente Bush chiarì fin dall'inizio di volere una transizione senza soluzione di continuità, indipendentemente da chi avesse vinto.

Lu ha detto che l'amministrazione Bush è stata rapida nel formalizzare la vittoria di Obama e nel mettere in moto la transizione. La stessa notte in cui Obama è stato dichiarato vincitore, ha detto Lu, l'allora amministratore ad interim dell'Amministrazione dei Servizi Generali James Williams chiamò il signor Lu per parlare dei passi successivi, ma un esausto signor Lu si era addormentato sul divano dopo l'annuncio dei risultati.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

Entro poche ore , il signor Williams firmò una lettera della GSA che certificava Obama come presidente eletto. La transizione Obama-Bush è vista come un modello per cambiare il potere durante una crisi. Alla fine di novembre 2008, i funzionari dell'amministrazione Bush hanno tenuto una riunione nell'ufficio del Segretario del Tesoro Henry Paulson con i membri del team finanziario di Obama per parlare della crisi finanziaria nell'industria automobilistica.

TRUMP E BIDEN

Da quell'incontro non è scaturita alcuna politica coordinata, "ma almeno i funzionari entranti e uscenti hanno creato un precedente di incontro per affrontare insieme questioni importanti", ha scritto la signora Kumar in "Before the Oath the Oath", il suo libro sulla transizione del 2008. La signora Kumar ha detto che il successo della transizione Obama-Bush è stato in parte dovuto al fatto che si è svolta alla fine di otto anni sotto Bush.

"È molto più facile avere una transizione senza intoppi quando sai che stai per compiere una transizione fuori ufficio, così come le persone che lavorano per te. Quando è dopo una rielezione fallita è un'altra questione", ha detto.