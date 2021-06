11 giu 2021 19:18

SE DUDÙ GLI RINGHIAVA, UN MOTIVO CI SARÀ - DA ALLIEVO DI PANNELLA A “INTELLETTUALE” SOVRANISTA PASSANDO PER PALAZZO GRAZIOLI: LA PARABOLA DI DANIELE CAPEZZONE BY RONCONE - “QUANDO LO VEDO ALLA TIVU? MI TORNA IN MENTE IL GIOVANE TALENTO RADICALE, SPIETATO ANTICLERICALE E ANTIBERLUSCONIANO MILITANTE, CHE ALL’IMPROVVISO DIVENTA UN ADEPTO PROPRIO DELLO ZIO SILVIO” - “LA LEGGENDA VUOLE CHE UN POMERIGGIO, IN UNA RIUNIONE, PANNELLA PERDA LA PAZIENZA E GLI TIRI UN SIGARO ACCESO. LUI SI SCANSA E…”