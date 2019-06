E SE FOSSERO I 5STELLE A STACCARE LA SPINA? - NEI PALAZZI (COMPRESO IL QUIRINALE) SI È SPARSA LA VOCE CHE DOPO LA VICENDA TRAGICOMICA DELLA LETTERA DI RISPOSTA ALLA UE, DI MAIO E I SUOI HANNO CAPITO CHE SE VOGLIONO RESTARE AL GOVERNO DOVRANNO DIRE SEMPRE E SOLO SÌ AD OGNI IDEA DEL TRUCE. E ANDANDO AVANTI SARÀ SEMPRE PEGGIO. PER CUI STAREBBERO PENSANDO DI…

DI MAIO

DAGONEWS

E se fossero i 5stelle a staccare la spina? Nelle ultime ore nei Palazzi (compreso il Quirinale) si è sparsa la voce che dopo la vicenda tragicomica della lettera di risposta alla UE, Di Maio e i suoi hanno capito che col Truce ormai non c’è più storia. Nel senso che se vogliono restare al Governo dovranno dire sempre e solo si ad ogni idea del Capitone.

E andando avanti sarà sempre peggio. Per cui starebbero pensando di far saltare tutto su un tema a loro favorevole puntando alle elezioni. O la va o la spacca. Lunedì Il povero Conte “parlerà al Paese“ sta chiedendo le reti unificate alla Rai. Che dirà? Sarà la chiamata della campanella per l’ultimo giro del governo? Ah saperlo..

