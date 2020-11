SE GRILLO TORNA A FARE TV, COSA RESTERÀ DEL M5S? - BEPPONE SAREBBE IN CONTATTO ANCHE CON SKY PER RIMETTERSI A FARE IL COMICO. BAUDO: ''VUOLE RITROVARE IL TEMPO IN CUI FACEVA RIDERE, GLI AUGURO DI RIUSCIRCI. 30 ANNI FA SCOPRII E LANCIAI UN RAGAZZO INTELLIGENTE, SPIRITOSO, UN COMICO NATURALE. LA TRASFORMAZIONE IN POLITICO NON ME LA SAREI ASPETTATA'' - LA SUA ''COMPILATION'' SU RAI2 NON È ANDATA BENE. OGGI RITROVEREBBE IL PUBBLICO DEI SUOI TOUR NEI PRIMI ANNI DUEMILA?

1. BEPPE GRILLO LASCIA PER SEMPRE LA POLITICA? IL RETROSCENA CHE AGITA IL M5S: "CONTATTI GIÀ AVVIATI"

Da www.liberoquotidiano.it

BEPPE GRILLO ALL HOTEL FORUM

Con la trasformazione del Movimento 5 Stelle in partito, Beppe Grillo sembra aver chiuso per sempre con la politica. Il comico potrebbe infatti tornare presto al suo primo amore: la televisione. A pubblicare l'inedito retroscena è il quotidiano Il Foglio dove Simone Canettieri rilancia l'ipotesi che Grillo torni a "fare ciò che gli riesce meglio, il comico". Uno scenario che, se fosse vero, potrebbe anche mettere il Movimento in difficoltà: la sua vera anima, Grillo, se ne va e con lui anche molti dei suoi elettori più nostalgici. Il quotidiano di Cerasa parla addirittura di "contatti" avviati dal fondatore del M5S con un "colosso della tv". Nulla si sa su chi sia questo, eppure la Rai sembra l'unica esclusa.

"Un ritorno di Beppe Grillo in tv? Non lo smentisco, ma è assolutamente prematuro parlarne. Sicuramente - spiega all'Adnkronos il suo manager Aldo Marangoni - Beppe sta riflettendo su possibili scenari futuri ma più di questo non posso dire. Si parla anche di tv. Siamo in una fase di ragionamento generale. Stiamo riflettendo sui prossimi impegni". Prima però - ricorda Canettieri - il fondatore pentastellato deve chiudere alcune vicende giudiziarie che ha in ballo. Tra queste quelle aperte con chi gli chiede i danni per la mancata candidatura e chi vuole risarcimenti per le sue dichiarazioni. Vicende che Grillo rischia ora di dover pagare di tasca propria, visto e considerato che i vertici a Cinque Stelle stanno puntando alla separazione di Rousseau dal Movimento.

pippo baudo e beppe grillo 2

2. BAUDO: "GRILLO VUOLE RITROVARE IL TEMPO IN CUI FACEVA RIDERE, IN TV VA A CACCIA DI SE STESSO"

Estratto dall'intervista di Salvatore Merlo a Pippo Baudo per www.ilfoglio.it

“Vorrebbe ritrovare il tempo in cui faceva ridere, andando a caccia di se stesso. Lo capisco”. La politica l’ha stufato. Immalinconito, dicono. Assieme alle dolorose vicende famigliari. Anche gli amici e i collaboratori lo descrivono addirittura disperato. (…)

pippo baudo e beppe grillo 1

“E allora che posso dire? A Grillo auguro di ritrovare il pubblico. Spero ci riesca. Davvero. E se sarà Sky a chiamarlo, come suggerito ieri dal Foglio, farà benissimo. Trent’anni fa io scoprii e lanciai un ragazzo intelligente, spiritoso, un comico naturale. Un po’ alla Govi, che era genovese come lui. E mi piaceva molto. Ma io questa trasformazione in politico, addirittura creatore di un movimento, non me la sarei aspettata. Grillo era uno di quelli, come Renato Rascel, che quando la gente lo incontrava per strada si metteva a ridere anche se non fiatava. Bastava guardarlo”.

BEPPE GRILLO IN UNA COPERTINA VINTAGE DE L ESPRESSO

Esiste ancora quel pubblico? “Chissà”. I suoi ultimi spettacoli sono andati male, la prima serata che l’anno scorso gli regalò il suo amico Carlo Freccero su Rai2 andò persino peggio del teatro: 4,34 per cento. Se Grillo uscisse dal bunker che succederebbe? Prima faceva ridere, oggi gli tirano le pietre? “Purtroppo gli è anche capitato di essere contestato in teatro, perché per via della politica ha dato origine a un cortocircuito”. Di cui è stato vittima e artefice. (…)

beppe grillo dal futuro 2 antonio ricci beppe grillo BEPPE GRILLO BEPPE GRILLO DURANTE LO SPETTACOLO A MESTRE beppe grillo dal futuro 1 Beppe Grillo sul palco di piazza del popolo