9 set 2020 17:05

SE LOTITO HA PERSO LA GUERRA IN LEGA, HA VINTO UNA BATTAGLIA IN SENATO: LA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ RITIENE ACCOGLIBILE IL SUO RICORSO PER ENTRARE IN PARLAMENTO CONTESTANDO L'ELEZIONE DI VINCENZO CARBONE, PROCLAMATO NELLA REGIONE CAMPANIA