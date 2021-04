E SE NEMMENO SUPER-MARIO RIUSCISSE A SALVARE L'ITALIA? - IL SETTIMANALE "THE ECONOMIST" (PRIMO AZIONISTA EXOR) CRITICA "LE GRANDI ASPETTATIVE SU DRAGHI": SONO COMPRENSIBILI, MA DOVREBBERO ESSERE MISURATE. GESTIRE UNA BANCA CENTRALE NON È COME GESTIRE UN PAESE. ALLA BCE SI PUO' TIRARE UNA LEVA E FAR USCIRE DENARO. IN ITALIA SI PUO' TIRARE UNA LEVA E SCOPRIRE CHE NON E' COLLEGATA A NULLA" – LA VISIONE PESSIMISTA: "DRAGHI OFFRIRÀ SOLO UNA TREGUA, NON UNA REDENZIONE"

Dagotraduzione dall'Economist

VIDEOMESSAGGIO DI MARIO DRAGHI PER IL GLOBAL HEALTH SUMMIT

La politica italiana ha il complesso del Salvatore. Nel XVI secolo, Machiavelli si disperava perché «l'Italia rimane senza vita e aspetta l'uomo ... che deve curare le sue ferite».

Nell'era moderna, la redenzione ha assunto forme peculiari. Una volta aveva l'aspetto di Silvio Berlusconi, cantante di navi da crociera diventato magnate dei media, che aveva promesso di ribaltare la politica e invece è finito più volte in tribunale.

Qualche anno dopo è arrivato Matteo Renzi, un giovane riformatore che ha promesso troppo, ha fatto male e poi è imploso. Ora la salvezza è apparsa sotto forma di Mario Draghi, celebre ex presidente della Banca centrale europea, diventato primo ministro a febbraio. Un politico italiano lo ha paragonato a Cristo.

ursula von der leyen e angela merkel

Laddove un tempo si trattava di un'afflizione tutta italiana, l'ascesa di Draghi lo ha trasformato in un complesso europeo.

La decisione del governo di Draghi di bloccare le esportazioni di vaccini da parte di AstraZeneca è stata applaudita come un approccio muscoloso a un'azienda che aveva sfidato l'Ue. Quando Ursula von der Leyen, la prima donna presidente della Commissione europea, è stata esiliata su un divano durante l'incontro con Recep Tayyip Erdogan, Draghi ha etichettato il presidente turco come un «dittatore».

Gli acquirenti di obbligazioni italiane, un focus group molto pignolo, hanno fatto precipitare i rendimenti del debito. I diplomatici gioiscono per l'arrivo a Roma di qualcuno con cui possono fare affari e ritratti scintillanti compaiono sulla stampa internazionale. È arrivato un nuovo salvatore, questa volta per tutta l'Europa.

ursula von der leyen lasciata senza poltrona da erdogan e michel 5

Le grandi aspettative su Draghi sono comprensibili. Dovrebbero, tuttavia, essere misurate. Alla Bce si è guadagnato il soprannome di «Super Mario». Ma gestire una banca centrale, anche una politicamente tesa come la Bce, è diverso dal gestire un Paese. La Bce ha sempre avuto il potere necessario per combattere la crisi; ci voleva solo qualcuno con il buonsenso politico per esercitarlo. Alla Bce si può tirare una leva ed esce denaro. Nel governo italiano, si può tirare una leva e scoprire che non è collegata a nulla.

Grazie a Draghi, l'Italia ha una voce più forte sulla scena europea. Ma questo non dovrebbe richiedere un miracolo. L'Italia è uno dei membri fondatori del club, il terzo paese più popoloso e la terza economia più grande. Prima di Draghi, non è stata sempre trattata come tale. Il potere all'interno dell'Ue risiede sempre più nel Consiglio europeo, i vertici regolari dei capi di Stato e di Governo. In questo formato, il carosello italiano dei primi ministri che cambiano diventa un punto debole. Quelli che lo guidavano erano spesso sottoqualificati. Giuseppe Conte, il predecessore di Draghi, era un avvocato sconosciuto prima di salire alla più alta sfera della politica europea. Berlusconi era un pagliaccio che evitava le tasse con un debole per le feste sessuali. Rispetto a questo, essere uno statista è facile.

giuseppe conte

Se Draghi gode di un profilo più alto sulla scena europea rispetto ai suoi predecessori, è perché i suoi colleghi leader si sono ristretti. Dopo 16 anni al centro della politica dell'Ue, Angela Merkel sta diventando un personaggio marginale mentre il suo ritiro a settembre si avvicina. Se Emmanuel Macron una volta vedeva il continente come il suo palcoscenico, oggi le preoccupazioni interne prevalgono sempre più su quelle europee in vista delle elezioni francesi del prossimo anno. Gli attuali responsabili delle principali istituzioni europee, nel frattempo, sono stati scelti per comodità piuttosto che per talento. Non è difficile governare un vuoto.

emmanuel macron parla ai francesi

Anche il mercato ha sviluppato un complesso salvifico su Draghi. Senza mezzi termini, il governo di Draghi può emettere assegni perché è lui che lo guida. All'inizio di questo mese, ha annunciato l'intenzione di aggiungere 40 miliardi di euro (2,4% del Pil) allo stimolo e i rendimenti obbligazionari si sono mossi appena. Al contrario, quando nel 2018 un governo italiano guidato da populisti e l'estrema destra propose un bilancio con un deficit totale del 2,4% del Pil, i mercati fecero i capricci. Ma questo privilegio non durerà. Draghi non sarà in giro per sempre. Il suo ruolo sarà probabilmente temporaneo (le elezioni sono previste nei prossimi due anni). Riformare l'Italia non è un lavoro veloce. L'elenco delle cose che devono essere riviste spazia dai tribunali alle scuole fino all'evasione fiscale endemica. Un cambiamento globale è impossibile sotto Draghi. Tutto quello che può fare è lasciare un progetto per gli altri. A quel punto, i dubbi sull'Italia torneranno a insinuarsi nel sistema.

silvio berlusconi

Non è facile cospirare contro chi è molto stimato. Ma ci sono due visioni sull'effetto Draghi: una ottimista e una pessimista. Nel racconto ottimistico, un breve periodo in carica può portare a cambiamenti a lungo termine. Il governo di Draghi progetterà come l'Italia intende spendere la sua quota di circa 200 miliardi di euro del Recovery Fund europeo. Ma sarà una camicia di forza di lusso per i futuri governi, che non potranno deviare dai piani di Draghi senza che la commissione fermi il denaro.

Draghi può lasciare un nuovo piano fiscale per l' Ue nel suo insieme, e forse tenere d'occhio le cose come presidente italiano. In Germania, un nuovo governo con i Verdi sarebbe orientato a regole di spesa più flessibili e una più profonda integrazione europea, due obiettivi di lunga data di Draghi. Nel frattempo Macron, che di solito è d'accordo su entrambe le questioni, sarà ancora il presidente della Francia, almeno fino alle elezioni tra un anno. È un fortunato allineamento.

matteo renzi 1

Nella visione pessimistica, tuttavia, Draghi offrirà solo una tregua, e non una redenzione. Per i leader europei, un premier italiano tecnocrate è un brutto precedente.

Ben più della metà degli elettori italiani sostiene partiti, dalla Lega Nord a Fratelli d'Italia al Movimento cinque Stelle, che sia i mercati che i leader europei considerano oltre il limite. Allo stesso modo, per quei paesi europei che stanno tentando di bloccare un'ulteriore integrazione finanziaria, Draghi è un vantaggio. Se Draghi avrà successo, allora un governo stabile e un'integrazione più profonda saranno possibili solo con una figura di «Super Mario», difficile da trovare nella politica italiana. Se, tuttavia, fallisce, allora un'ulteriore integrazione dovrebbe essere evitata, dal momento che anche Draghi non potrebbe aggiustare l'Italia. Quelli «scelti da Dio per la redenzione dell'Italia» erano spesso invece «rigettati dalla fortuna», come scriveva Machiavelli.

MARIO DRAGHI