SE NON TI BATTO ALLE ELEZIONI, TI MANDO A CASA CON LE EREZIONI - BALTASAR ENGONGA, IL MEMBRO DEL GOVERNO DELLA GUINEA EQUATORIALE ARRESTATO PER CORRUZIONE E SPUTTANATO CON LA PUBBLICAZIONE DI CENTINAIA DI VIDEO HOT GIRATI NEL SUO UFFICIO, È UN NIPOTE DEL PRESIDENTE TEODORO OBIANG NGUEMA. E C'È CHI CREDE CHE LO SCANDALO SIA STATO CREATO "AD ARTE" PER BLOCCARE LA SUA ASCESA AL POTERE. MA CHI HA DIFFUSO I VIDEO SUI SOCIAL? È POSSIBILE CHE...

Traduzione dell'articInes Silva e Damian Zane per www.bbc.com

BALTASAR ENGONGA

Quello che il resto del mondo vede come uno scandalo di video hard potrebbe essere in realtà l'ultimo episodio del dramma reale su chi diventerà il prossimo presidente della Guinea Equatoriale.

Negli ultimi quindici giorni sono trapelati decine di video - le stime vanno da 150 a più di 400 - che ritraggono un alto funzionario pubblico mentre fa sesso nel suo ufficio e altrove con diverse donne.

Hanno inondato i social media, scioccando e titillando la popolazione del piccolo Paese dell'Africa centrale e non solo. Molte delle donne filmate erano mogli e parenti di persone vicine al centro del potere. Sembra che alcune fossero consapevoli di essere riprese mentre facevano sesso con Baltasar Ebang, il signor Engonga, conosciuto anche come “Bello” per il suo bell'aspetto.

Tutto ciò è difficile da verificare, poiché la Guinea Equatoriale è una società molto ristretta in cui non esiste una stampa libera. Ma una teoria è che le fughe di notizie fossero un modo per screditare l'uomo al centro della bufera.

BALTASAR ENGONGA

Engonga è un nipote del Presidente Teodoro Obiang Nguema ed è uno di quelli che si pensa possa sostituirlo. Obiang è il presidente più longevo del mondo, essendo al potere dal 1979.

L'82enne ha supervisionato un boom economico che si è trasformato in un fallimento a causa della diminuzione delle riserve di petrolio. Esiste una piccola élite estremamente ricca, ma molti degli 1,7 milioni di abitanti del Paese vivono in povertà. Secondo un rapporto del governo statunitense, l'amministrazione di Obiang è molto criticata per i suoi risultati in materia di diritti umani, tra cui uccisioni arbitrarie e torture.

Ha avuto anche la sua parte di scandali, tra cui le rivelazioni sullo stile di vita sfarzoso di uno dei figli del presidente, ora vicepresidente, che una volta possedeva un guanto incrostato di cristalli da 275.000 dollari (210.000 sterline) indossato da Michael Jackson.

Nonostante le regolari elezioni, in Guinea Equatoriale non esiste una vera e propria opposizione, poiché gli attivisti sono stati imprigionati ed esiliati e coloro che hanno intenzione di assumere una carica sono strettamente monitorati. La politica nel Paese si basa in realtà su intrighi di palazzo ed è qui che si inserisce lo scandalo che ha coinvolto Engonga.

BALTASAR ENGONGA in un video hard

Egli era a capo della National Financial Investigation Agency e si occupava di contrastare crimini come il riciclaggio di denaro. Ma si è scoperto che lui stesso era sotto inchiesta.

Il 25 ottobre è stato arrestato con l'accusa di aver sottratto un'enorme somma di denaro dalle casse dello Stato e di averla depositata in conti segreti alle Isole Cayman. Non ha commentato l'accusa.

Engonga è stato poi portato nella famigerata prigione di Black Beach, nella capitale Malabo, dove si sostiene che gli oppositori del governo siano sottoposti a trattamenti brutali.

I suoi telefoni e computer sono stati sequestrati e pochi giorni dopo i video intimi hanno iniziato a comparire online.

Il primo riferimento che la BBC ha trovato su Facebook risale al 28 ottobre, sulla pagina di Diario Rombe, un sito di notizie gestito da un giornalista in esilio in Spagna, che affermava che “i social network sono esplosi con la diffusione di immagini e video espliciti”.

Teodoro Obiang Nguema - 3

Un post su X del giorno successivo parlava di uno “scandalo monumentale che scuote il regime” mentre “video pornografici inondano i social media”.

Ma si ritiene che in origine siano apparsi uno ad uno qualche giorno prima su Telegram, su uno dei canali della piattaforma noti per la pubblicazione di immagini pornografiche.

Sono stati poi scaricati sui telefoni delle persone e condivisi tra i gruppi WhatsApp della Guinea Equatoriale, dove hanno scatenato una tempesta.

Engonga è stato rapidamente identificato insieme ad alcune delle donne presenti nei video, tra cui parenti del presidente e mogli di ministri e alti ufficiali militari.

Il governo non ha potuto ignorare quanto stava accadendo e il 30 ottobre il vicepresidente Teodoro Obiang Mangue (un tempo proprietario del guanto di Michael Jackson) ha dato alle società di telecomunicazioni 24 ore di tempo per trovare un modo per fermare la diffusione dei filmati.

BALTASAR ENGONGA in un video hard

“Non possiamo continuare ad assistere allo sfacelo delle famiglie senza prendere provvedimenti”, ha scritto su X.

“Nel frattempo, si sta indagando sull'origine di queste pubblicazioni per trovare l'autore o gli autori e farli rispondere delle loro azioni”.

Poiché l'attrezzatura informatica era nelle mani delle forze di sicurezza, i sospetti sono caduti su qualcuno che, forse, ha cercato di rovinare la reputazione di Engonga in vista di un processo.

La polizia ha invitato le donne a farsi avanti per aprire un caso contro Engonga per la condivisione non consensuale di immagini intime. Una ha già annunciato di volerlo denunciare.

Non è chiaro perché Engonga abbia effettuato le registrazioni.

Ma gli attivisti hanno avanzato quelle che potrebbero essere altre motivazioni alla base dell'esplosiva fuga di notizie.

BALTASAR ENGONGA in un video hard

Oltre a essere imparentato con il presidente, Engonga è figlio di Baltasar Engonga Edjo'o, capo dell'Unione economica e monetaria regionale Cemac e molto influente nel Paese.

“Quello a cui stiamo assistendo è la fine di un'era, la fine dell'attuale presidente, e c'è una [questione] di successione e questa è la lotta interna a cui stiamo assistendo”, ha detto l'attivista equatoguineana Nsang Christia Esimi Cruz, che ora vive a Londra.

Parlando al podcast della BBC Focus on Africa, ha affermato che il vicepresidente Obiang sta cercando di eliminare politicamente “chiunque possa sfidare la sua successione”.

Si sospetta che il vicepresidente, insieme alla madre, stia allontanando chiunque minacci il suo cammino verso la presidenza, compreso Gabriel Obiang Lima (un altro figlio del presidente Obiang avuto da un'altra moglie), che è stato ministro del petrolio per 10 anni e poi è passato a un ruolo governativo secondario.

Teodoro Obiang Nguema - 1

Si ritiene che i membri dell'élite sappiano cose l'uno dell'altro che preferirebbero non fossero rese pubbliche e in passato sono stati utilizzati dei video per umiliare e screditare un avversario politico.

Ci sono anche frequenti accuse di complotti golpisti, che alimentano ulteriormente la paranoia.

Ma Cruz sostiene anche che le autorità vogliano usare lo scandalo come scusa per reprimere i social media, che sono il modo in cui molte informazioni su ciò che sta realmente accadendo nel Paese vengono diffuse.

A luglio, le autorità hanno temporaneamente sospeso internet dopo le proteste scoppiate sull'isola di Annobón.

Per lui, il fatto che un alto funzionario facesse sesso al di fuori del matrimonio non era sorprendente, in quanto rientrava nello stile di vita decadente dell'élite del Paese.

BALTASAR ENGONGA

Il vicepresidente, che è stato condannato per corruzione in Francia e ha subito il sequestro di ricchi beni in vari Paesi, vuole essere visto come l'uomo che reprime le frodi e le malefatte in patria.

L'anno scorso, ad esempio, ha ordinato l'arresto del suo fratellastro, accusato di aver venduto un aereo di proprietà della compagnia aerea di Stato.

Ma in questo caso, nonostante gli sforzi del vicepresidente per fermare la diffusione dei filmati, questi continuano a essere visti.

Questa settimana ha cercato di apparire più risoluto chiedendo l'installazione di telecamere a circuito chiuso negli uffici governativi “per combattere gli atti indecenti e illeciti”, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale.

Ha dichiarato che lo scandalo ha “denigrato l'immagine del Paese” e ha ordinato la sospensione di tutti i funzionari trovati a compiere atti sessuali sul posto di lavoro, in quanto si tratta di una “flagrante violazione del codice di condotta”.

BALTASAR ENGONGA in un video hard

Non si è sbagliato: la vicenda ha suscitato un forte interesse esterno.

A giudicare dai dati di Google, le ricerche che includono il nome del Paese sono aumentate dall'inizio di questa settimana.

Lunedì, su X, “Guinea Equatoriale” era uno dei termini di tendenza in Kenya, Nigeria e Sudafrica, superando a volte l'interesse per le elezioni americane.

Questo ha lasciato frustrati alcuni attivisti che hanno cercato di informare il mondo su ciò che sta realmente accadendo nel Paese.

“La Guinea Equatoriale ha problemi molto più grandi di questo scandalo sessuale”, ha detto Cruz, che lavora per un'organizzazione per i diritti chiamata GE Nuestra.

Teodoro Obiang Nguema - 2

“Questo scandalo sessuale per noi è solo un sintomo della malattia, non è la malattia stessa. Dimostra solo quanto sia corrotto il sistema”.

teodoro obiang nguema mbasogo e consorte con gli obama teodoro obiang nguema 4 teodoro obiang nguema mbasogo 2