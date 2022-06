16 giu 2022 15:39

SE LA PRENDONO CON I NEOFRANCHISTI DI VOX MA NON E’ CHE LA SINISTRA SPAGNOLA SIA MESSA MEGLIO – MONICA OLTRA, VICEPRESIDENTE DELLA COMUNITÀ VALENCIANA E CONSIDERATA UNA DELLE LEADER EMERGENTI DELLA "IZQUIERDA" IBERICA, INDAGATA COME RESPONSABILE DI PRESUNTO FAVOREGGIAMENTO PER UN CASO RIGUARDANTE IL SUO EX MARITO, CONDANNATO PER ABUSI AI DANNI DI UNA MINORENNE - SECONDO IL GIUDICE RESPONSABILE DELLA CAUSA, "ESISTE UNA SERIE DI INDIZI CHE…”