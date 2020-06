SE QUESTI SONO QUELLI CHE DOVEVANO DISINTOSSICARE IL DIBATTITO – NELLA BACHECA FACEBOOK “ARCIPELAGO DELLE SARDINE” APPAIONO COMMENTI COME “LOMBARDI, VE LO MERITATE QUELLO CHE È SUCCESSO”, “SE NE STESSERO A CASA LORO”, “ASSASSINI” – PREDICANO AMORE CON TUTTI, MA NON CON QUELLI DEL NORD?

Lorenzo Mottola per “Libero quotidiano”

Lombardi untori: «State a casa vostra, ve lo meritate quello che è successo». Il Paese riapre, ma non a tutti sta bene. E nella fogna del web viene a galla di tutto. Come spesso capita, le opinioni più feroci sono quelle espresse proprio da quanti si proclamavano i "buoni" della politica italiana, i ragazzi che volevano ripulire internet dalla dottrina dell' odio di Matteo Salvini.

Persone dolcissime le Sardine, scese in piazza lanciando da slogan di puro cuore nello stile dello storico partito di Cicciolina e Moana Pozzi: «C' è un altro modo di vivere assieme: l' amore». Amore sì, ma non per chiunque. «C' è un 30% di lombardi che tutto ciò non se lo merita», leggiamo nella bacheca pubblica dell' Arcipelago delle Sardine dove si parla di Coronavirus, «ma rimarranno come gli indiani». Gli altri, insomma, possono pure crepare perché «se si rivotasse domattina rieleggerebbero la stessa coalizione».

I sostenitori di Mattia Santori si sfogano su Facebook e in pratica confermano di non poter soffrire milanesi, bergamaschi, bresciani e limitrofi: un sentimento di ostilità che è emerso nel momento peggiore. «Se ne stessero a casa loro!», spara uno. Anche perché per un attempato sostenitore degli studenti di Bologna i politici del Nord non vedrebbero l' ora di diffondere il contagio: «Con le manifestazioni sperano di far estendere il virus e di trasferirlo ad altri.

Ridateci i nostri soldi, ladri». E così gli abitanti eleggendo certa gente si sarebbero scelti il loro destino. O meglio, si sarebbero cercati la strage: «Continuate a difendere questa gente. Vi meritate tutto», dice uno. «Assassini, ce ne ricorderemo», fa eco un altro. «Stupisce la loro mancanza di reazione, forse in un' altra regione li avrebbero cacciati», chiosa un terzo.

Da qui si passa alle accuse di alcuni meridionali. Un sondaggio pubblicato lunedì rivelava che ben il 79 per cento degli abitanti delle regioni del Sud sono fortemente contrari alla riapertura del Nord (e tanto vale al centro, dove la percentuale scende di pochissimo, ovvero al 78%). E qualche commentatore si è poi chiesto se questo avvenga per paura o per sentimento di rivalsa. Per tante Sardine vale la seconda ipotesi.

«State tranquilli, se fosse capitato bene a una regione del sud ci avrebbero isolati», scrivono i militanti anti-Lega. O peggio «ci avrebbero ammazzati». Altro commento: «Se fosse successo al sud avrebbero tirato su un muro di Berlino». Poi la lezione: «A differenza di alcuni lombardi, qui al Sud, nessuno ha mai affisso cartelli con su scritto "non si affitta ai settentrionali"».

Cosa che in questi mesi di epidemia è successa, in realtà. Qualcuno dice addirittura di godersela questa nuova situazione: «Diciamocelo: abbiamo aspettato secoli prima che la cosa si invertisse un po'». La ragione è chiara: «Non dimentico il senso di fastidio che i settentrionali provavano nei miei confronti quando andavo in vacanza in città del nord sentendo mio accento meridionale; chi la fa l' aspetti, diceva mia nonna». Un Paese unito dall' amore? Mica tanto: «La Lombardia è bruciata e tutti hanno paura della Regione e dei lombardi». Parola di sardina.

