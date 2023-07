SE A ROMA GIORGIA È NERVOSISSIMA, IN PARAGUAY MATTARELLA HA UN DIAVOLO PER CAPELLO

DAGOREPORT

Se a Roma Giorgia Meloni è nervosissima per i casi giudiziari che vedono coinvolti il sottosegretario Delmastro e il ministro Santanchè, anche dall’altra parte dell’Atlantico, in Paraguay, Sergio Mattarella ha un diavolo per capello.

I motivi sono ovviamente opposti: alla Sora Giorgia è sbocciata l’idea di sbrogliare la matassa giudiziaria facendo quadrato su Delmastro e mollare al suo destino la Santadeché.

Anche se prima era azzoppata ed ora è pure senza la stampella di La Russa, la Pitonessa, per ora, non ci sta a rassegnare le dimissioni da ministro “al fine di non creare ombre sul Governo”.

In visita istituzionale in Paraguay, il Capo dello Stato è irritatissimo dopo aver letto le varie dichiarazioni rilasciate alla stampa del presidente del Senato, Ignazio La Russa, per l’inchiesta della Procura di Milano sul figlio, presunto violentatore di una ragazza della Milano bene.

Non poteva credere che la seconda carica dello Stato, colui che in caso di impedimento prende il suo posto ricoprendo anche la carica di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, potesse interloquire con i giornalisti scrivendo, in difesa del rampollo, una folle nota in cui si mette in mezzo alle indagini: "Dopo averlo a lungo interrogato, ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante”.

Per poi aggiungere, grazie al cielo: “Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinché faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio".

Ma prima ‘Gnazio ha indossato i panni dell’avvocato del figlio Leonardo (un tipino che sui social ne spara di tutti i colori e dolori) e ha cominciato a impalcare la sua difesa, trasformandosi anche in giudice, sentenza compresa: "Di sicuro lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall'avvocato estensore che - cito testualmente il giornale che ne dà notizia - occupa questo tempo "per rimettere insieme i fatti".

Seconda botta: “Lascia oggettivamente molti dubbi il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio. Un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo sono certo non ha mai consumato in vita sua".

Basta? Non basta: "Inoltre - prosegue nella nota il presidente di palazzo Madama - incrociata al mattino, sia pur fuggevolmente da me e da mia moglie, la ragazza appariva assolutamente tranquilla.

Altrettanto sicura è la forte reprimenda rivolta da me a mio figlio per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato. Non mi sento di muovergli alcun altro rimprovero".

Ovviamente noi speriamo che tutto si risolva nella migliore maniera possibile, comprendiamo il dolore che sta attraversando la famiglia La Russa, sappiamo benissimo che i figli so’ piezz e core.

Ma se un Beppe Grillo, colpito anche lui dai guai del figlio in calore, non ricoprendo nessunissima carica istituzionale, può ergersi in difesa del figlio (ricordiamo il suo incazzatissimo video), ben diverso è il ruolo di La Russa.

Un presidente del Senato non può permettersi di dire alla stampa nient’altro che di essere “rispettoso del corso delle indagini condotte dalla magistratura”. Punto.

