17 apr 2024 13:35

SE L’OCCIDENTE NON SI SVEGLIA, È DESTINATO A SOCCOMBERE – LA NATO ANNUNCIA: “LA RUSSIA PRODUCE ANNUALMENTE IL TRIPLO DELLE MUNIZIONI DI ARTIGLIERIA DI USA E UE INSIEME”. TE CREDO, MOSCA DESTINA IL 30% DEL PIL ALLA DIFESA, E LE FABBRICHE PRODUCONO 24 ORE SU 24. MA L’EUROPA NON PUÒ TRACCHEGGIARE, COME EVIDENZIA L’AD DI LEONARDO, ROBERTO CINGOLANI: “GLI USA NEL 2023 SOLO PER GLI APPALTI HANNO SPESO 250 MILIARDI, IN EUROPA È STATA SPESA LA METÀ: NON SAREMO MAI UN BUON PARTNER NELLA NATO SE NON SIAMO AFFIDABILI. GLI EUROPEI DEVONO RICONSIDERARE IL PREZZO DELLA PACE…"