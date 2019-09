SE C’È DA SOFFRIGGERE SALVINI, CHEF RUBIO HA SEMPRE LA PADELLA ARMATA - L’ATTACCO SULLA PRESENZA DELLA PICCOLA GRETA SUL PALCO DI PONTIDA: “SFRUTTARE UNA BAMBINA PER LA TUA CA**O DI PERENNE CAMPAGNA ELETTORALE, È QUALCOSA DI ABERRANTE E IL FATTO CHE TU LO FACCIA DIMENTICO DELLE VOLTE IN CUI HAI LANCIATO FIGLI ALTRUI IN PASTO AI TUOI HATERS MINUS HABENTES, FA DI TE UNA PERSONA SPREGEVOLE”

CHEF RUBIO

Luca Sablone per www.ilgiornale.it

Il conduttore televisivo su Twitter si è sfogato contro l'ex ministro dell'Interno, reo di aver preso in braccio la piccola Greta, bimba restituita alla mamma dopo un anno: "Sfruttare una bambina per la tua c**** di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa, è qualcosa di aberrante e il fatto che tu lo faccia dimentico delle volte in cui hai lanciato figli altrui in pasto ai tuoi haters minus habentes, fa di te una persona spregevole".

salvini greta

Ma Gabriele Rubini non è stato il solo ad attaccare il leader della Lega: nella giornata di ieri è arrivata anche la presa di posizione da parte di Carlo Calenda. L'europarlamentare del Partito democratico ha tuonato: "Che gente siete voi della Lega per usare bambini su un palco? Ma i cosìddetti moderati della Lega non hanno nulla da dire su questo sconcio e sugli insulti a Gad Lerner. Tutti a testa china davanti a questo schifo?".

Tweet di Chef Rubio

Sfruttare una bambina per la tua cazzo di perenne campagna elettorale dannosa e infruttuosa, è qualcosa di aberrante e il fatto che tu lo faccia dimentico delle volte in cui hai lanciato figli altrui in pasto ai tuoi haters minus habentes, fa di te una persona spregevole #Jackal