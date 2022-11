SE SALVINI PERDE LA LOMBARDIA, E' FINITO – IL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA FONTANA DOPO LE DIMISSIONI DI LETIZIA MORATTI VA ALL’ATTACCO: “GUARDA A SINISTRA E NON DA OGGI” – CALENDA PRONTO AD APPOGGIARLA COME SALA CHE VA IN PRESSING SUL CENTROSINISTRA: “DOBBIAMO SBRIGARCI A TROVARE UN CANDIDATO”. MA QUEL MERLUZZO DI LETTA CAPIRA’ CHE LA MOSSA PER PRENDERSI LA REGIONE LOCOMOTIVA D’ITALIA E’ ANDARE SU "MESTIZIA"?

(ANSA) "Letizia Moratti è stata coraggiosa nel rassegnare le dimissioni dal pessimo governo di Attilio Fontana. Moratti ha svolto un ottimo lavoro nel corso della campagna vaccinale, che prima di allora era in un caos indegno per una grande Regione europea. Sono certo che in futuro potrà dare un contributo positivo nella politica regionale o nazionale." Così in una nota il leader del Terzo Polo Carlo Calenda. (ANSA).

(ANSA) Le dimissioni di Letizia Moratti da assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia "è chiaro che erano un qualcosa da me atteso. Moratti ha fatto quello che non ha avuto il coraggio di fare Fontana, cioè di prendere atto che non c'era più fiducia". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato le dimissioni di Letizia Moratti. "Perché il rapporto fiduciario non c'era, l'ho detto più volte tempo fa, un assessore non è eletto ma nominato sulla base di un rapporto fiduciario dal sindaco o dal presidente della regione - ha concluso -. Mi viene da dire che le cose stavano così ormai da parecchio tempo".

(ANSA) "Oggettivamente lo vedo difficile, ma non spetta a me decidere. Non la vedo come un'operazione semplice ma noi dobbiamo sbrigarci a trovare un candidato". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se pensa che Letizia Moratti, dopo le dimissioni da vicepresidente lombarda, possa candidarsi anche con l'appoggio del centrosinistra. "Penso di sì", che in ogni caso ora Moratti deciderà di candidarsi, ha aggiunto Sala a margine della cerimonia del Famedio.

E sui alcuni retroscena che lo darebbero in appoggio ad un'eventuale lista civica dell'ex sindaca di Milano Sala ha chiarito che "quello che si legge in giro non è vero". Sul fatto che invece Letizia Moratti possa fare la candidata del terzo polo in Lombardia "è quello che vorrei capire da Calenda e Renzi che certamente sentirò nei prossimi giorni - ha concluso -. Senza essere supportata da alcun partito, semplice non è. Fontana e Moratti comunque in termini di credibilità e reputazione mi sembra che siano abbastanza allineati".

Fontana, Moratti guarda a sinistra e non da oggi

(ANSA) "I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi": così il presidente della Lombardia Attilio Fontana dopo le dimissioni di Letizia Moratti. (ANSA).

Fontana, Moratti sorprendente,lavoro su Covid non si ferma

(ANSA) "È sorprendente che l'assessore al Welfare dichiari oggi che l'azione della Giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi. Ciò che però conta oggi è che l'eccellente lavoro sulla campagna vaccinale e sul recupero delle prestazioni frenate dal Covid, non può fermarsi": cosi' il presidente della Lombardia Attilio Fontana dopo le dimissioni di Letizia Moratti. (ANSA).

