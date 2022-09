Da www.liberoquotidiano.it

valentina nappi 1

Valentina Nappi si iscrive al partito anti-Meloni. Adesso la pornostar mette nel mirino la leader di Fratelli d'Italia. E lo fa a modo suo con un tweet che ha fatto parecchio discutere. Sul suo profilo è apparsa questa frase: ""Dio, Patria, Famiglia" ma sono tutti divorziati, evasori fiscali e cattolici con il c... degli altri".

L'attacco è diretto e nemmeno tanto velato. Infatti la Nappi attacca senza se e senza ma i tre valori su cui si basa la campagna elettorale della Meloni che più di una volta ha spiegato di essere una donna cattolica, una mamma e soprattutto di essere italiana. Ma a quanto pare l'uscita della Nappi non è stata apprezzata dai suoi follower che l'hanno presa di mira insultandola.

GIORGIA MELONI

Evitiamo di riportare qui le farsi apparse sotto il tweet della Nappi per rispetto verso i nostri lettori. Ma di certo va sottolineato che la sinistra si sta mobilitando anche nel mondo delle pornostar per mettere in cattiva luce il centrodestra e la Meloni in questo periodo elettorale che porta dritti dritti alle elezioni del 25 settembre. Insomma la campagna si fa sempre più accesa e non sono esclusi ancora colpi di scena e altri attacchi (gratuiti) ai leader moderati.

post di monica cirinnà beatrice venezi 17 GIORGIA MELONI

