SE SI MUOVONO GLI AMERICANI, C’È DA PREOCCUPARSI – GLI STATI UNITI SI PREPARANO A INVIARE ALTRI CACCIA IN MEDIORIENTE, IN VISTA DELLA POSSIBILE RISPOSTA DELL’IRAN ALL’OMICIDIO DEL CAPO DI HAMAS, ISMAIL HANIYEH, DA PARTE DI ISRAELE – NELLO STATO EBRAICO LE LINEE TELEFONICHE SONO A RISCHIO, E AI MINISTRI SONO STATI FORNITI TELEFONI SATELLITARI. È CORSA ALLE SCORTE E IL GOVERNO INVITA I CITTADINI A PREPARARE I RIFUGI ANTIAEREI – A GAZA È STATO ELIMINATO UN ALTO MEMBRO DELLA JIHAD ISLAMICA…

MO: USA, PRONTI A SPOSTARE RISORSE NELLA REGIONE SE NECESSARIO

(Adnkronos) - Gli Stati Uniti sono pronti a spostare risorse in Medio Oriente se necessario. Lo ha ribadito il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, mentre la regione è in allerta per la possibile rappresaglia iraniana contro Israele.

"Gli Stati Uniti rivalutano sempre la nostra posizione di forza in Medio Oriente per assicurarsi di avere ciò che serve per difendere noi stessi, le nostre truppe, le nostre strutture, ma anche i nostri alleati e partner, come Israele", ha detto Kirby alla Cnn.

Salvo poi aggiungere: "Non credo sia opportuno che io entri troppo nei dettagli". "Abbiamo sentito il leader supremo dire forte e chiaro che intende vendicare l'uccisione di un leader di Hamas a Teheran e che vuole condurre un altro attacco contro Israele - ha affermato - Dobbiamo assicurarci di avere le giuste risorse e capacità nella regione".

GLI USA PRONTI AD INVIARE ALTRI CACCIA IN MEDIO ORIENTE

(ANSA) - Gli Stati Uniti si stanno preparando ad inviare ulteriori aerei da combattimento in Medio Oriente in risposta alle minacce dell'Iran su un possibile attacco a Israele nei prossimi giorni. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali non è ancora chiaro quanti aerei saranno inviati.

ISRAELE, 'ELIMINATO VICE CAPO PRODUZIONE ARMI PER LA JIHAD'

(ANSA) - Eliminato in un attacco aereo il vice capo di un'unità di produzione di armi della Jihad islamica e responsabile delle finanze dell'unità nel nord della Striscia Mohammed al Jabari.

Lo ha reso noto l'esercito israeliano, spiegando che a Jabari era "affidata la produzione di armi dell'organizzazione nel nord di Gaza, la distribuzione di stipendi e denaro ai terroristi del gruppo e ha preso parte attiva nel tentativo di ripristinare le capacità di produzione di razzi e infrastrutture dell'organizzazione". Prima dell'attacco, ha affermato l'Idf, l'esercito ha preso diverse precauzioni affinchè non venissero colpiti anche civili, compreso l'uso di armi di precisione e informazioni di intelligence.

'INTELLIGENCE USA NON HA RILEVATO IN IRAN PREPARATIVI DI RAID'

(ANSA) - Secondo l'agenzia di stampa saudita Al-Hadath, che cita fonti anonime dell'amministrazione Biden, gli Stati Uniti non hanno ancora ricevuto alcuna indicazione che l'Iran si stia preparando a un attacco militare contro Israele.

Secondo il report, l'intelligence statunitense non ha rilevato alcun movimento significativo di forze o equipaggiamenti iraniani negli ultimi giorni e, per ora, non ci sono segnali che il Paese si stia preparando per un imminente attacco contro Israele. Parallelamante, gli alleati dell'Iran nella regione mediorientale non sembrano aver preso alcuna iniziativa che possa far pensare che si stiano preparando a lanciare un attacco su larga scala per conto di Teheran.

TURCHIA, ISRAELE NON PUNTA ALLA PACE QUANDO UCCIDE I NEGOZIATORI

(ANSA) - "Non potete raggiungere la pace uccidendo i negoziatori e minacciando i diplomatici". Lo ha affermato su X il portavoce del ministero degli Esteri turco, Onu Keceli, rispondendo a un messaggio del ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, che aveva chiesto la convocazione del vice ambasciatore turco in Israele, dopo avere criticato Ankara per avere esposto una bandiera a mezz'asta alla sede diplomatica turca a Tel Aviv per commemorare il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ucciso due giorni fa a Teheran.

'LINEE TELEFONICHE A RISCHIO, SATELLITARI A MINISTRI ISRAELIANI'

(ANSA) - Ai ministri del governo israeliano sono stati forniti telefoni satellitari in preparazione di una possibile rappresaglia per gli assassinii del comandante militare di Hezbollah Fuad Shukr e del leader di Hamas Ismail Haniyeh, la cui morte è stata attribuita a Israele. Lo rivela Ynet. I telefoni satellitari sono stati distribuiti per il timore che un attacco da parte dell'Iran o di Hezbollah possa distruggere le linee telefoniche e interrompere il servizio di telefonia mobile. Il report sottolinea che "non bisogna farsi prendere dal panico" poiché il provvedimento è solo cautelativo.

MO: CNN, IN ISRAELE E' CORSA ALLE SCORTE, 'PREPARARE I RIFUGI PER GIORNI'

(Adnkronos) - Corsa alle scorte. E guide su come comportarsi in caso di attacco. La Cnn racconta parte di quello che starebbe accadendo in Israele nel mezzo di un'escalation nella regione dopo l'uccisione a Teheran del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh.

Agli israeliani, secondo la rete americana, sono state fornite linee guida con informazioni su come affrontare l'eventualità di attacchi nel Paese, mentre i supermercati segnalano un aumento nelle vendite di beni di prima necessità. La catena di supermercati Victory ha confermato alla Cnn un aumento fino al 30% per alcuni prodotti.

Dagli scaffali gli israeliani prendono per lo più cibo in scatola, cereali, pasta, carta igienica, carne congelata, acqua e salviette igieniche. A Gerusalemme, racconta la rete, il comune ha diramato istruzioni su cosa fare in caso di attacco, indicando una serie di rifugi antiaerei e di parcheggi da utilizzare come ripari.

Novanta secondi è il tempo per raggiungere i rifugi. E agli abitanti viene suggerito di "pulire e preparare i rifugi in anticipo", di fare scorte di acqua e cibo per almeno tre giorni, acquistare medicinali e anche torce. Perché, secondo la guida di cui dà notizia la Cnn, "interruzioni della corrente elettrica potrebbero durare diversi giorni". E bisogna esser pronti a "restare nei rifugi antiaerei per diversi giorni".

M.O.: Francia a connazionali, lasciate Iran "prima possibile"

(AGI/AFP) - La Francia ha esortato i suoi cittadini ha lasciare l'Iran immediatamente, alla luce dell'alta tensione nella regione tra Israele e la Repubblica islamica dopo l'uccisione di due altri esponenti di Hezbollah e Hamas. "A causa dell'accresciuto rischio di un'escalation militare nella regione, cittadini francesi ancora in Iran sono invitati ad andarsene il prima possibile", ha affermato il Quai d'Orsay.

