14 lug 2022 16:20

SE TRAVAGLIO SPINGE IL M5S A FAR SALTARE IL GOVERNO, ANTONIO PADELLARO CONSIGLIA CONTE “STREMATO DALLE PATURNIE GRILLINE” DI EVITARE LO STRAPPO: “IL VOTO ANTICIPATO? LA FONDATA SPERANZA È CHE SIA IL SOLITO BLUFF, IL FACITE AMMUINA, IL CONSUETO TEATRINO DEGLI SPARAFUCILE COL TAPPO, PRONTI A SCIOGLIERE LE CAMERE MA NON LA PRENOTAZIONE DEL RESORT IN SARDEGNA. ANCHE PER NON SENTIRSI RISPONDERE DAGLI ELETTORI SUPERSTITI, COME NEL CELEBRE SPOT DELLA MERAVIGLIOSA LUISA RANIERI SCOCCIATA DAL COMPAGNO DI LETTO: ANTÒ FA CALDO…”