UN SECONDO DOPO CHE LETTA HA ANNUNCIATO L’INTENZIONE DI FARSI DA PARTE, ZINGARETTI RILANCIA IL CAMPO LARGO CON IL M5S: “DIVISI SI PERDE, ORGANIZZIAMOCI GIÀ DALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI” – IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, ORLANDO, BETTINI E FRATOIANNI AL LAVORO SULLA COSA ROSSA INTORNO A CONTE CHE RITORNA A ESSERE “PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI”. MA NEL PD E’ GUERRA. L’EX RENZIANA BONAFE’ : "NON È DALLE ALLEANZE CHE SI COSTRUISCE L'IDENTITÀ DI UN PARTITO".

ENRICO LETTA NICOLA ZINGARETTI

(ANSA) "Il problema non era il campo largo. Ma non averlo avuto. Divisi si perde tutti. La destra entra a Palazzo Chigi e deve riflettere chi per 3 anni non ha fatto altro che picconare in maniera ossessiva e miope questa idea e in genere la cultura unitaria del Pd. Organizziamoci come ha indicato ancora oggi Enrico Letta, per i prossimi appuntamenti a cominciare dalle prossime amministrative e Regionali". Così in un post il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

"La vocazione unitaria che ci ha fatto vincere in tanti territori, è stata a volte derisa e a volte in maniera goffa contrapposta a un PD con 'forte identità'. Ma soprattutto nei sistemi maggioritari l'identità del PD oltre a punti chiari, netti, utili a garantire un forte radicamento sociale, è anche una credibile proposta di Governo che si fa al Paese", aggiunge Zingaretti nel post.

nicola zingaretti foto di bacco (4)

"Ora faremo l'opposizione. A viso aperto ripartendo da una scelta di campo chiara, senza timidezze contro le disuguaglianze e per uno sviluppo nuovo - prosegue Zingaretti- Per l'Europa per difenderla e spingerla più verso i cittadini. Cerchiamo tutti l'unità, il confronto per costruire e vincere e non la frammentazione. Grazie a tutte e a tutti i volontari, militanti che anche questa volta hanno combattuto strada per strada con tutta la passione possibile".

(ANSA) "Oggi vogliamo parlare a chi paga il prezzo della crisi sociale, a chi continua a battersi. Sappiamo che per farlo bisogna lavorare a un'opposizione politica e sociale alla destra". Così Nicola Fratoianni, leader dell'Alleanza Verdi Sinistra, durante la conferenza stampa alla Camera.

nicola zingaretti foto di bacco (3)

"Consapevoli delle nostre forze - ha proseguito - ci faremo carico di questo lavoro. Ci rivolgiamo al Pd e Conte, a chi ha parlato a lungo di progressismo e ambientalismo. La campagna elettorale finisce ma non scompaiono i problemi del Paese. Lavoriamo per convergenza larga che faccia opposizione a una destra nazionalista, il cui programma rappresenta un pericolo per questo Paese".

(ANSA) "Saranno convocati gli organismi dirigenti e tutti insieme decideremo modi e tempi di questo congresso rigenerativo del Partito Democratico, ripartiremo da lì". Lo ha affermato Simona Bonafè, europarlamentare e segretaria del Pd della Toscana, in una conferenza stampa convocata a Firenze per commentare i risultati elettorali. Il segretario nazionale Enrico Letta "è stato molto chiaro - ha detto Bonafè - su tempi e modalità del congresso, che dovrà essere non un congresso ordinario, ma un congresso in cui dobbiamo rimettere al centro la nostra proposta politica e l'identità del Partito Democratico".

BONELLI FRATOIANNI

Questo perché, ha sottolineato Bonafè, "non è dalle alleanze che si costruisce l'identità di un partito". Secondo l'eurodeputata Pd, "siamo stati il partito che anche in questa fase probabilmente ha pagato il peso della responsabilità di avere portato avanti un governo di unità nazionale, che però serviva al bene del Paese".

simona bonafe'