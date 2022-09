SEGNALI DI FUMO TRA CINA E VATICANO – BERGOGLIO NON VA A KIEV MA VUOLE ANDARE IN CINA! SULL’AEREO CHE LO PORTAVA IN KAZAKISTAN, A UNA DOMANDA SU UN EVENTUALE INCONTRO CON XI JINPING, IL PAPA HA RISPOSTO CHE È PRONTO A VOLARE A PECHINO. I CINESI SUBITO HANNO COMMENTATO CON SODDISFAZIONE: “APPREZZIAMO LA BENEVOLENZA E LA CORDIALITÀ DEL PONTEFICE, CONTINUEREMO A COMUNICARE CON IL VATICANO, ASSICURANDO DISPONIBILITÀ A DIALOGO E COOPERAZIONE…"

PAPA FRANCESCO E LA CINA

(ANSA) - La Cina "apprezza la benevolenza e la cordialità" di Papa Francesco e continuerà a "comunicare col Vaticano", assicurando la "disponibilità a dialogo e cooperazione".

Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, dopo che il pontefice si è detto pronto ad andare in Cina. Ieri sull'aereo papale diretto in Kazakhstan per il settimo Congresso dei leader delle religioni mondiali, Papa Franceso, ai giornalisti che gli hanno chiesto se nella capitale Nur-Sultan avrebbe incontrato il presidente Xi Jinping, da oggi in visita di Stato, ha risposto: "Di questo non so niente. Ma sono sempre pronto ad andare in Cina".

papa bergoglio e la bandiera cinese