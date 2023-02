SEGNATEVI LA PREVISIONE DI DONATELLA BIANCHI, LA CANDIDATA GRILLINA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE LAZIO: “È IMPOSSIBILE CHE PERDA ALLE ELEZIONI. IO AL 40%, UN 34% ROCCA E UN 25% D'AMATO. IN CASO DI VITTORIA MI TINGERÒ I CAPELLI COLOR ARCOBALENO” – “ROCCA? DOVREBBE SMETTERE DI FUMARE, PERCHÉ È TROPPO NERVOSO, FUMA TANTISSIMO” – L’INCONTRO A VILLA BORGHESE CON CONTE LA VIGILIA DI NATALE PER PROPORLE LA CANDIDATURA…

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio 1”

DONATELLA BIANCHI A UN GIORNO DA PECORA

“E’ impossibile che perda alle elezioni. Percentuali? Io al 40%, un 34% Rocca e un 25% D'Amato". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la candidata alla Regione Lazio per il M5S Donatella Bianchi, giornalista e conduttrice televisiva. A cosa è disposta in caso di vittoria? “Mi tingerò i capelli color arcobaleno, sono una persona di parola e vedrete che verrò da voi coi capelli colorati”.

Anche i suoi colleghi hanno promesso vari fioretti: D'Amato andrà a piedi al Divino Amore.” Ci dovrebbe andare al Divino Amore, a prescindere, così qualcuno dall'alto lo aiuta...". Il suo sfidante di c.destra, Francesco Rocca invece ha promesso che raderà il pizzetto in diretta da noi a Rai Radio1. “Rocca dovrebbe smettere di fumare, perché è troppo nervoso, fuma tantissimo” . Lei si voterà? "Io mi voto e la mia famiglia, figli compresi, mi sostiene". D'Amato ha evocato, da noi, un possibile voto disgiunto a suo favore... "Pensasse ai suoi elettori e non ai miei".

GIUSEPPE CONTE DONATELLA BIANCHI

“All'ultima tornata elettorale per sindaco di Roma ho votato Gualtieri ma perché aveva un altro programma, poi lo ha cambiato. Aveva una visione che ha tradito totalmente”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la candidata per il M5S alla Regione Lazio Donatella Bianchi. Si ricorda come e quando le venne proposto di ‘correre’ per il M5S? “Lo scorso 24 dicembre mi sono incontrata in un ‘luogo neutro’ con Giuseppe Conte, ci siamo fatti una passeggiata in un parco, Villa Borghese. Io gli ho chiesto tempo per parlare prima con la mia famiglia”, ha svelato Bianchi a Rai Radio1.

GIUSEPPE CONTE DONATELLA BIANCHI donatella bianchi 5 donatella bianchi 4 donatella bianchi 2 donatella bianchi 1