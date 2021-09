FLASH! - COME HANNO UCCISO "LA BESTIA" DI LUCA MORISI: DA UNA PARTE I MODERATI (GIORGETTI E CO.) LO ACCUSAVANO DI ESSERE IL RESPONSABILE DEL PIPPONE DI SALVINI SULLA LAMORGESE (CHE FREGA UNA MAZZA); DALL'ALTRA IL TRUCE L'HA SBATTUTO AL MURO PER IL CROLLO DEI CONSENSI NEI SONDAGGI E IL SORPASSO DELLA MELONI. A QUEL PUNTO, IL POVERINO HA PREFERITO ANDARSENE...