È SEMPRE COLPA DI ‘STI POVERI SOCIAL MEDIA MANAGER – LARA MAGONI, EUROPARLAMENTARE DI FRATELLI D’ITALIA, METTE UN LIKE A UN COMMENTO DI UN UTENTE CHE INSULTA MATTEO SALVINI E LA FIDANZATA FRANCESCA VERDINI, RITRATTI CON LE NATICHE A MOLLO NELLE ACQUE DEL SALENTO – IL CAPITONE RISPONDE IRONICO: “TI VOGLIAMO BENE ENTRAMBI”. E LA MAGONI FA RETROMARCIA: “UN ERRORE DA PARTE DI CHI GESTISCE I MIEI SOCIAL…”

Galeotto fu un like a un commento di un selfie che ritrae Matteo Salvini e la fidanzata Francesca Verdini al mare. «Dedicato a voi, Amici. Splendida Ugento, splendido Salento» recita il post che il leader leghista ha condiviso su Instagram, ottenendo consensi tra i suoi sostenitori e insulti tra i suoi detrattori.

Tra questi spunta il commento di un utente, che non ha badato a mezze misure: «Ma vaff va a te e lei» e via a una sfilza di like. Ma la sorpresa è che tra tutti i mi piace spunta quello dell'europarlamentare di Fratelli d'Italia, Lara Magoni. Salvini ha risposto al commento con ironia: «Ti vogliamo bene entrambi». Ma il like di Magoni, ex consigliera e assessora lombarda che ha iniziato la sua carriera politica nella lista Maroni, non è passato inosservato e in via Bellerio si chiedono stupiti: Errore o voluto?

Le scuse di Magoni

«Vorrei precisare di non aver posto alcun like a un post su Facebook che insultava Matteo Salvini e la sua fidanzata». dopo qualche ora arriva la risposta dell'eurodeputata Magoni. «È evidente che si è trattato di un errore da parte di chi gestisce i miei social, errore del quale mi dispiace, e che ho provveduto prontamente a far rimuovere. Ribadisco la mia stima personale e politica per Matteo Salvini, nostro prezioso alleato», conclude.

