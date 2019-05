IL SENATORE DI "FORZA ITALIA", ANDREA CANGINI, SCRIVE A DAGOSPIA: “SUGGERISCO A CHI HA SCRITTO IL VOSTRO RETROSCENA SU FORZA ITALIA DI SPEGNERE IL VENTILATORE: GLI SCHIZZI POTREBBERO FINIRE OVUNQUE. NESSUNO MI HA MAI PARLATO DI UN POSSIBILE INCARICO COME PORTAVOCE, NÉ IO NE HO MAI PARLATO CON ALCUNO…”

andrea cangini

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

l’estate è ancora lontana, suggerisco a chi ha scritto il vostro retroscena su Forza Italia di spegnere il ventilatore: gli schizzi potrebbero finire ovunque. Nessuno mi ha mai parlato di un possibile incarico come portavoce, né io ne ho mai parlato con alcuno. L’unico obiettivo per cui mi sto impegnando è fare in modo che il nostro partito torni a rappresentare quei milioni di elettori di centrodestra che pur di non piegarsi alla vuota propaganda di Salvini e della Meloni si sono rifugiati nell’astensione.

Un abbraccio e... occhio alle fonti.

Andrea Cangini, senatore di Forza Italia