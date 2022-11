CON IL SENNA DI POI – L’ADDIO ALLA LEGA DI GIANMARCO SENNA, IL CONSIGLIERE REGIONALE LOMBARDO PASSATO CON IL TERZO POLO, È MOLTO DOLOROSO PER SALVINI: GRANDE AMICO DEL “CAPITONE”, È NELLE SUE “HAMBURGERIE” CHE SI RIUNIVA IL CARROCCIO MAGICO DI MATTEO (FONTANA, MORISI, PAGANELLA). SENNA ERA IN SOCIETÀ CON GIULIA MARTINELLI, EX MOGLIE DI SALVINI, E IL COORDINATORE LOMBARDO DELLA LEGA, FABRIZIO CECCHETTI…

Il grande amico di Matteo Salvini abbandona Salvini. […] Il consigliere regionale Gianmarco Senna abbandona la Lega e passa con il Terzo Polo. Non è un semplice leghista. È il leghista con cui Salvini passava la notti a parlare di politica e ragionare di Lombardia.

Proprietario di alcuni locali a Milano, è nelle “hamburgherie” di Senna che inizia l’assalto al cielo da parte di Salvini. In quei locali nasce una comunità di destino che scala il partito: Salvini, Lorenzo Fontana, Luca Morisi, Andrea Paganella, Eugenio Zoffili, Fabrizio Cecchetti (attuale segretario della Lega lombarda) Senna e la ex moglie di Salvini, Giulia Martinelli oggi “regista” in regione Lombardia con un ruolo di primo piano nella giunta di Attilio Fontana, capo segreteria.

[…] La Lega continua a perdere pezzi. Il comitato Nord , la corrente di Umberto Bossi, prosegue con la sua attività di proselitismo. […] In questi giorni in libreria è arrivato il libro di Luca Zaia che racconta di una Lega moderna “I pessimisti non fanno fortuna” (Marsilio). Venerdì ci saranno i funerali di Bobo Maroni. A battersi affinché fossero funerali di stato due leghisti: Giancarlo Giorgetti e Stefano Candiani. Prima della morte la Lega ha avversato Maroni . Non gli hanno mai perdonato la sua collaborazione al Foglio. Lo chiamavano “traditore”. Erano una famiglia. Si sta sfasciando, piano piano, tra lacrime e porte sbattute.

