È STATA PROPRIO LEI A FAR INCONTRARE GENNY CON MARIA ROSARIA BOCCIA, IN UN SUO EVENTO ELETTORALE A NAPOLI, NEL MAGGIO 2023…

IL SENSO DELLA DESTRA PER LA CULTURA: UNA ODONTOIATRA AL MAXXI

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

Chissà cosa ne penseranno al ministero dell’Istruzione e del Merito, come da nuova denominazione affibbiata alla pubblica istruzione dal governo di destra. Ora che Alessandro Giuli è stato nominato ministro della Cultura al posto del dimissionario Gennaro Sangiuliano, a fare le sue veci alla guida del Maxxi di Roma – tra le massime istituzioni culturali della Capitale – sarà Raffaella Docimo, 65 anni, dal 2023 membro del Consiglio di amministrazione su indicazione proprio di Sangiuliano.

[…] Docimo […] è professoressa ordinario di Odontoiatria pediatrica a Tor Vergata. I suoi principali campi d’interesse clinico-scientifico — si legge sul curriculum — sono “igiene dentale, prevenzione odontoiatrica sul territorio, problematiche odontoiatriche clinico-terapeutiche in età evolutiva”. Cosa c’entri tutto questo con l’architettura, il design, la fotografia e via discorrendo espresse al massimo livello in un luogo come il Maxxi potrebbe sembrare un mistero.

Il merito di Docimo, più che di natura professionale, culturale e scientifica, pare sia un altro e rientra in pieno del metodo selettivo in voga da casa Meloni in giù. Intanto alle scorse elezioni europee Docimo si era candidata con Fratelli d’Italia, collegio Italia meridionale, arrivata settima con 35 mila preferenze, a dimostrare insomma la militanza.

In una interrogazione parlamentare dello scorso maggio, i deputati del M5S Alessandro Caramiello e Pasqualino Penza hanno ricordato le stesse parole della professoressa rilasciate in una intervista: «Il ministro Sangiuliano è mio amico dai tempi del liceo a Napoli, lui al Pansini ed io al Nazareth». […]

Docimo viene da una famiglia di medici (odontoiatri pure loro) di Napoli e aveva bazzicato il mondo giornalistico partenopeo in gioventù, altro punto di incontro con Sangiuliano, per anni direttore del quotidiano Roma. Dal 2016 al 2023 Docimo aveva fatto parte dell’associazione “Amici del Maxxi”, cioè la membership individuale degli appassionati d’arte, tutti con cognomi abbastanza pesanti. Per fare il grande salto nel cda però ci voleva la benevola nomina di Sangiuliano.

Il partito dà e il partito chiede, per cui ad aprile Docimo aveva ricevuto la chiamata di Arianna Meloni con l’invito a candidarsi per Bruxelles. In questo vorticoso giro di relazioni, conoscenze, amicizie di lunga data e coincidenze, pare proprio che il primo incontro tra Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia sia avvenuto grazie a Docimo.

O meglio, grazie all’odontoiatria. Proprio su Repubblica quattro giorni fa la dentista Simona Russo, amica dell’imprenditrice di Pompei, ha raccontato: «A maggio Boccia mi accompagnò a Napoli a un evento elettorale per Docimo portata da Sangiuliano. Io ci sono andata perché mio marito è collega universitario e amico di Docimo. Boccia è venuta casualmente con me e li si sono conosciuti con Gennaro».

Altra iniziativa elettorale di Docimo, altro incontro tra l’ex ministro e Boccia. Siamo proprio alla chiusura della campagna, è il 6 giugno, Docimo la fa al Gold Tower Lifestyle di Napoli, un quattro stelle con “la cura del dettaglio, ambienti raffinati e percorsi sensoriali dedicati”, dinner buffet sulla Terrazza Ramè. L’allora ministro non poteva certo mancare alla festa dell’odontoiatra compagna (anzi, camerata) di gioventù, né mancava Boccia. Era pure il compleanno di Sangiuliano, insomma gran serata.

Ora, peripezie della vita, l’effetto domino delle dimissioni di Sangiuliano porta la sua grande amica Domino alla guida del Maxxi, non si sa per quanto tempo, magari sarà questione di giorni, magari di mesi. Merito, un po’ del destino un po’ delle amicizie. […]

