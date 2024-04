SENTI DA CHE PULPITO! – VLADIMIR PUTIN CHIAMA IL PRESIDENTE IRANIANO, EBRAHIM RAISI, E MANIFESTA ALL’ALLEATO “LA SPERANZA CHE IRAN E ISRAELE ESERCITINO LA MODERAZIONE PER EVITARE UNA NUOVA ESCALATION” – DETTO DA QUELLO CHE DUE ANNI FA HA INVASO L’UCRAINA E “TESTA” I DRONI KAMIKAZE IRANIANI LANCIANDOLI SUL PAESE VICINO…

ebrahim raisi vladimir putin

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso in una telefonata con il presidente iraniano Raisi "la speranza che Iran e Israele esercitino la moderazione per evitare una nuova escalation". Lo rende noto il Cremlino, come riporta la Tass. Raisi, secondo il Cremlino, ha assicurato a Putin che Teheran non è interessata ad un'ulteriore escalation in Medio Oriente.

vladimir putin ebrahim raisi.