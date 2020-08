20 ago 2020 09:32

SENTITE L’ELOGIO DI CESARE ROMITI BY GOFFREDO BETTINI: “ERA UN CAPITALISTA, NON DI RADO DURO; MA ERA ANCHE UN GALANTUOMO, INTELLIGENTE, ATTIVISSIMO E NEI GIUDIZI LIBERO E FRANCO. NON ERA UN FUNZIONARIO DELLA CONFINDUSTRIA, O UN PORTABORSE ILLUSO DI POTER FAR POLITICA” – “UN BORGHESE DI ALTRI TEMPI, CHE NELLA VITA PARTENDO DA CONDIZIONI DIFFICILI, HA SAPUTO LASCIARE UN SEGNO CHE DIFFICILMENTE POTRÀ ESSERE DIMENTICATO…”