5 ott 2022 12:32

SENZA DRAGHI, IN EUROPA TORNANO A COMANDARE GERMANIA E FRANCIA – MACRON E IL SUO DOLCE VITA VANNO A BERLINO PER SANCIRE L’ACCORDO CON SCHOLZ, UNICO INTERLOCUTORE PRIVILEGIATO DOPO LA SFIDUCIA A “MARIOPIO”. CHE DA PAR SUO, AVEVA AVVERTITO GIÀ PER TEMPO GIORGIA MELONI, DICENDOLE DI FARE ATTENZIONE AL RINASCENTE ASSE PARIGI-BERLINO – ANCHE SE DALL’AMERICA IL FILO-ATLANTISMO DI “DONNA GIORGIA” È APPREZZATO, A BRUXELLES NON DIMENTICANO DELLE INTEMERATE FILO-ORBAN DELLA “DUCETTA”