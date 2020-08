SENZA VERGOGNA - CHI È IL FAMOSO E RICCO CONDUTTORE TV CHE, AVENDO LA PARTITA IVA, NON HA AVUTO IMBARAZZO A CHIEDERE I 600 EURO PREVISTI DAL DECRETO “CURA ITALIA” PER SOSTENERE GLI AUTONOMI? ANCHE CINQUE PARLAMENTARI, IN BARBA AI 12 MILA EURO AL MESE DI STIPENDIO, HANNO CHIESTO IL SUSSIDIO (FUORI I NOMI!)

Non gli bastavano i 12.439 euro di stipendio netto guadagnati ogni mese. Né i privilegi e i benefit di cui storicamente godono i parlamentari della Repubblica […] Cinque deputati che in piena emergenza Covid, a cavallo del lockdown che ha bloccato il Paese e messo in ginocchio l' economia, hanno chiesto all' Inps il bonus da 600 euro mensili, poi elevato a 1.000, previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva. E lo hanno incassato pure. Non si sono fatti nessuno scrupolo di sottrarre risorse alle famiglie in lotta per la sopravvivenza. […]

A norma di legge, tutti i possessori di partita Iva, liberi professionisti e co.co.co, oltre ad alcune categorie di autonomi, avevano diritto di accedere all' indennità: erogata a pioggia, sull' onda dell' urgenza, per i mesi di marzo e aprile (che poi a maggio è stato almeno introdotto il limite della perdita di fatturato).

Per ottenerla era sufficiente inviare una domanda telematica […] Un semplice automatismo. Di cui i cinque deputati hanno approfittato. Anche se di aiuto, loro, non ne avevano affatto bisogno.

[…] a giudicare dal 730, potevano fare a meno. Come poteva farne a meno il noto conduttore televisivo, scoperto a esercitarsi nella medesima pratica. Ad accorgersene è stata la Direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell' Inps. […] va detto, nel caso dei cinque deputati non c' è alcuna illegalità: in virtù del lavoro dichiarato, a prescindere dall' incarico parlamentare, avevano tutti i requisiti per richiedere il bonus. E, in barba a ogni decenza, li hanno fatti valere. […]