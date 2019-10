SENZA VERGOGNA - DAVIDE CASALEGGIO VA ALL’ONU A FARE LO SPOT A “ROUSSEAU”, QUALE STRUMENTO DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA, SENZA FARE RIFERIMENTO AI GRAVISSIMI PROBLEMI DELLA PIATTAFORMA (HACKERAGGI E SANZIONI DEL GARANTE) - E ANCHE SE GLI ESPERTI ACCANTO A LUI SOTTOLINEAVANO IL RISCHIO PER LA MANIPOLAZIONE DEI DATI, INVOCANDO LA PROTEZIONE DELLA PRIVACY, CASALEGGIO NON HA FATTO UNA PIEGA...

Jacopo Iacoboni per “la Stampa”

Alla fine, Davide Casaleggio parlò. All' Onu. Un grande spot della piattaforma Rousseau come «tool», strumento della democrazia diretta, senza fare riferimento ai tanti gravissimi problemi della piattaforma (hackeraggi e varie sanzioni del Garante per i dati): «La terza rivoluzione industriale che stiamo vivendo, quella tecnologica, ha portato all' emersione di nuovi diritti fondamentali. In Italia, grazie a Rousseau, li stiamo già esercitando: 80 mila persone hanno votato online per l'attuale governo».

Il voto online, ci ha ricordato, è già una realtà nientemeno che «in Estonia». Ha citato Grillo: «Nel 2007, al primo Vday, solo grazie a Internet raccogliemmo 300 mila firme per la legge "Parlamento Pulito"». Ha menzionato anche l'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, che in questo excursus è parso una specie di esperienza precorritrice dell'Associazione Rousseau.

Reduce da un viaggio nella Silicon Valley, Casaleggio ha dunque coronato un suo obiettivo: proporsi come un player globale nel mercato delle piattaforme di voto online. Poco prima, il rappresentante permanente del Bangladesh all'Onu, Masud Bin Momen, aveva espresso preoccupazioni sul bisogno globale di cybersecurity, «la protezione dei dati è fondamentale, come lo è la privacy».

Casaleggio, sanzionato in Italia proprio per mancata protezione di dati, era seduto subito alla sua sinistra, ma non ha fatto una piega. Anir Chowduri ha spiegato che «il problema numero uno è la privacy». Jarmo Sareva ha esposto la necessità di «rigidi protocolli etici». Tutte frontiere sulle quali la piattaforma ha registrato qualche lievissimo problema.

Il blog delle stelle sostiene che «la partecipazione (di Casaleggio) era già stata programmata con l' allora ministro degli Esteri Moavero». Il quale ha però ha precisato di non aver mai invitato Casaleggio, aveva solo accettato un invito sul digitale suggerito da Di Maio, che si era guardato dal dirgli che ospite sarebbe stato Casaleggio.

