SENZA VERGOGNA! – GIORGIA MELONI ALLA CAMERA, DIECI GIORNI FA, HA AVUTO IL CORAGGIO DI AFFERMARE CHE IL SUO GOVERNO NON HA TAGLIATO I FONDI ALLA SANITÀ, ED È SUBITO STATA SMASCHERATA DALLA CORTE DEI CONTI (HA SFORBICIATO UN MILIARDO) – DANIELE LUTTAZZI: “DALLE BALLE MELONESCHE EMERGE UN DISEGNO POLITICO INFAME: LA PRIVATIZZAZIONE DELLA SANITÀ. SI SPERAVA CHE LA LEZIONE DEL COVID FOSSE STATA ASSIMILATA. POI I LOMBARDI HANNO RIELETTO FONTANA, E COSÌ TUTTI HANNO CAPITO PERCHÉ DA ANNI PREFERISCO STARMENE IN SPAGNA…”

Estratto dell’articolo di Daniele Luttazzi per "il Fatto quotidiano”

È quasi impossibile parlare del proprio passato senza favoleggiare, esagerare, idealizzare o addirittura raccontare delle frottole, ma Giorgia Meloni fa eccezione: non attende che la sua giovinezza sia trascorsa, per raccontare balle. Alla Camera, dieci giorni fa, ha affermato che il suo governo non ha tagliato i fondi alla sanità. Quest’ennesima bugia è stata smascherata dalla corte dei Conti: il taglio è di un miliardo.

Lo denuncia la Cgil, bruciando sul tempo il Tg1. La Meloni ha addirittura mentito mentre stava mentendo: il fondo per l’edilizia ospedaliera, da cui secondo lei saranno attinte certe integrazioni, in realtà è già stato destinato. Come un affresco resuscitato dal limbo dell’imbiancatura, dalle balle melonesche emerge così un disegno politico infame: la privatizzazione della sanità.

meloni sanità

Le destre amano trasformare i diritti in servizi a pagamento (i politici di destra sono i maggiordomi del capitalismo: continuate a votarli, mi raccomando), ma si sperava che la lezione del Covid fosse stata assimilata. Poi i lombardi hanno rieletto Fontana, e così tutti hanno capito perché da anni preferisco starmene in Spagna. Il decreto legge del 2 marzo n. 19 certifica l’abbandono della sanità territoriale e lo spostamento di risorse a quella privata: è dunque assodato che qualunque cosa dica la Meloni dev ’essere presa con beneficio di inventario. […]

ATTILIO FONTANA AL SEGGIO PER LE REGIONALI DELLA LOMBARDIA daniele luttazzi