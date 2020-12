SENZA VERGOGNA – MENTRE GLI ITALIANI NON SANNO SE E COME FESTEGGERANNO IL NATALE IN SENATO VA IN SCENA L’ENNESIMA GIORNATA DI DELIRIO SUI DECRETI SICUREZZA – LA NORMA PASSA TRA CORNA, URLA E SPINTONI UN COMMESSO FINISCE IN INFERMERIA E UN QUESTORE DE POLI SI LUSSA UNA SPALLA – I LEGHISTI DANNO DEI VENDUTI AI GRILLINI, CHE NEL PRECEDENTE GOVERNO VOTARONO LE NORME ANTI-IMMIGRAZIONE E ORA LE ABOLISCONO – VIDEO

Al Senato il M5s si scaglia contro il centrodestra contrario alle modifiche sul decreto sicurezza (che nel precedente governo il M5s votò). Spinte, corna, palle di carta tirate, "contusi" pic.twitter.com/y4h6evsWe9 — Il Foglio (@ilfoglio_it) December 18, 2020

Giovanna Casadio per www.repubblica.it

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI DECRETO SICUREZZA

I fischietti. Lo striscione "Senza vergogna". I volantini "No al decreto clandestini" piovono nell'aula. Gli spintoni portano in infermeria un commesso di Palazzo Madama e il senatore questore Antonio De Poli, che si è lussato una spalla. Gli insulti ritmati - "buffoni, venduti" rivolti ai grillini, dai cui scranni è un coro di "fascisti, fascisti" - coprono ogni richiamo al rispetto del luogo.

antonio de poli con la spalla lussata

I leghisti in assetto sommossa accompagnano così l'ultimo miglio dei decreti di Salvini, che sono stati stati cambiati dalla maggioranza giallo-rossa. Il Senato infatti dà il via libera definitivo alle modifiche sulle politiche dell'immigrazione che il Pd ha voluto nel patto con cui è nato il governo Conte 2. I sequestri delle imbracazioni delle Ong, i profughi senza identità perché l'anagrafe non poteva accoglierli, la cancellazione dei programmi di protezione sono archiviati. Il nuovo decreto migranti passa con la fiducia: sono 153 i sì, 2 i contrari e 4 gli astenuti..

bagarre al senato sul decreto sicurezza 9

Matteo Salvini prende la parola e rivendica le misure prese quand'era ministro dell'Interno della coalizione con il M5Stelle: "Dovrei essere il più arrabbiato perché sto pagando sulla mia pelle, personalmente, in un'aula di tribunale, ma a differenza di altri non scappo, non dimentico, non rinnego". Annuncia il referendum abrogativo. Avverte: "Sarà la vittoria per la malavita e il traffico d'armi e droga. Ci rivediamo qui tra un anno e vedremo quanto sangue sparso in nome della vostra presunta bontà". E a proposito di bontà annuncia la sua disobbedienza al lockdown natalizio: "Ogni vigilia di Natale vado a portare una coperta, una tazza di latte ai più bisognosi, lo farò anche quest'anno".

bagarre al senato sul decreto sicurezza 11

"Il clima è squadrista. Risalta la pochezza morale di Salvini che con ogni sua parola cerca la rissa e fa il vandalo istituzionale. È un casinaro prestato alla politica. La presidente Casellati dia sanzioni disciplinari ai leghisti", attacca il presidente della commissione Affari costituzionali, Dario Parrini, ma in un post su Facebook. Franco Mirabelli, il capogruppo del Pd in commissione Giustizia, richiama le novità. La dem Monica Cirinnà su Twitter: "Nel giorno del funerale di mio padre sono in aula per votare e assisto a questa rissa vergognosa". E il capogruppo dem, Andrea Marcucci ammonisce: "Atti di gravità inaudita, da anni 20". Durissime le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, il grillino Federico D'Incà: "Dalla Lega una pagina vergognosa per le istituzioni". E il capogruppo grillino, Ettore Licheri rincara: "La Lega ha offeso il Senato con la sua indegna gazzarra". Emma Bonino, la storica leader radicale e di +Europa, alla fine si astiene contestando il metodo di ridurre "il Senato a un ufficio postale che mette solo timbri", e denuncia: "Quest'aula merita più rispetto non siamo al bar o allo stadio".

bagarre al senato sul decreto sicurezza 8

Passa la fiducia e non mostra crepe nella maggioranza giallo-rossa: mancano sei 5stelle e 3 dem per Covi.

I leghisti e Fratelli d'Italia e Forza Italia non partecipano al voto.

bagarre al senato sul decreto sicurezza 3 bagarre al senato sul decreto sicurezza 2 bagarre al senato sul decreto sicurezza 1 bagarre al senato sul decreto sicurezza 10 bagarre al senato sul decreto sicurezza 7 bagarre al senato sul decreto sicurezza 6 bagarre al senato sul decreto sicurezza 4 bagarre al senato sul decreto sicurezza 12 bagarre al senato sul decreto sicurezza 5 bagarre al senato sul decreto sicurezza