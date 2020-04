SEPOLTI DALLA BUROCRAZIA – SAPETE QUANTE SONO LE NORME CHE REGOLANO LA VITA DELL’ITALIA E DEGLI ITALIANI? PIÙ DI 160 MILA - SAPETE QUANTE SONO LE NORME ANALOGHE IN INGHILTERRA? TREMILA – IN ITALIA CI SONO 16 COMITATI SPECIALI CREATI PER AFFRONTARE IL VIRUS, CON BEN 470 ESPERTI O PRESUNTI TALI; IN FRANCIA UN SOLO COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – QUANDO IL GOVERNO HA PENSATO DI SEMPLIFICARE CON IL DECRETO LIQUIDITÀ HA APPROVATO UN TESTO CHE...

Estratto dell'articolo di Paolo Panerai per "MF" - pubblicato nella newsletter "Anteprima - la spremuta di giornali di Giorgio dell'Arti"

giuseppe conte meme

[...] Sapete quante sono le norme che regolano la vita dell'Italia e degli italiani? Fra norme centrali e regionali si supera le 160 mila. Sapete quante sono le norme analoghe in Inghilterra? Tremila. E in Francia? Settemila. In Germania, 5.400. La vastita delle norme italiane, il loro intreccio, la loro impenetrabilita anche dal punto di vista linguistico sono come una foresta amazzonica, dove se con il machete si riesce ad aprire un corridoio, fatti due metri si resta impigliati in una pioggia di liane.

CONTE MERKEL SANCHEZ MACRON

E gli animali feroci sono a due passi. Sempre per avere la misura che nasce dal confronto, lo sapete quanti sono i giorni medi per avere un permesso edilizio in Italia? Quasi 200, in Germania poco piu di 100, in Inghilterra 80. E ancora, per tornare alla realta che stiamo vivendo, in Italia ci sono 16 comitati speciali creati per affrontare il virus, con ben 470 esperti o presunti tali; in Francia esiste un solo comitato tecnico scientifico; in Spagna ce ne sono due con 13 esperti. In Italia sono stati presi ben 220 provvedimenti, di cui 19 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Non e stato possibile avere dati precisi sugli altri Paesi europei, ma non e azzardato dire, in base ai comitati, che non si supereranno i dieci.

burocrazia imprenditore e burocrazia

La sequela sconfortante di come il paese Italia sia bloccato e perche sia bloccato la si ha leggendo sul nostro confratello e concorrente Sole24Ore che tra leggi, note, ordinanze di Stato, regioni e comuni si sono superate le mille pagine, dicasi mille. Ma chi puo orientarsi in mille pagine, per di piu in linguaggio spesso oscuro e con continui rinvii a questo e a quel provvedimento o a questa e quella norma?

giuseppe conte meme

Quando il governo ha pensato di semplificare con il decreto Liquidita ha approvato un testo che all'articolo n. 1, tanto per gradire, fa riferimento a 11 altre leggi, trattati o regolamenti [...]

giuseppe conte meme burocrazia2 GIUSEPPE CONTE CON MASCHERINA giuseppe conte meme giuseppe conte stappa