SERVIZI & SEGRETI - I NOMI DI ALESSANDRO ORSINI, VITO PETROCELLI E DI ALTRE PERSONE CITATE DAL “CORRIERE” NELL'ARTICOLO DEL 5 GIUGNO SUI "PUTINIANI D'ITALIA" NON COMPAIONO NEI PRIMI TRE BOLLETTINI SULLA "DISINFORMAZIONE" REDATTI DAL DIS (E NON C’ERANO NEL QUARTO HYBRID BULLETIN, DECLASSIFICATO SU IMPULSO DI GABRIELLI) - LO HA CONFERMATO ANCHE IL PRESIDENTE DEL COPASIR, URSO, OSPITE A “DIMARTEDÌ” - E ALLORA PERCHE’ QUEI NOMI ERANO NELL’ARTICOLO? - IL “FATTO”: “A QUANTO CI RISULTA, IL NOME DI ORSINI E ALTRI PUBBLICATI DAL QUOTIDIANO COMPAIONO IN DOCUMENTI PREPARATORI GIUNTI AL TAVOLO CHE ELABORA I BOLLETTINI. PETROCELLI NON SAREBBE INDICATO IN ALCUN MODO”