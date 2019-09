10 set 2019 13:56

SESSISTE CON LE DONNE DEGLI ALTRI - ALESSIA MORANI CONTRO IL LOOK DA COWGIRL SOVRANISTA DELLA PITONESSA (È DI DESTRA QUINDI NON È SESSISMO): “I NUOVI PATRIOTI ALL’AMATRICIANA”. MA DANIELONA LA SISTEMA SU TWITTER - INTANTO CAZZULLO VIENE LAPIDATO PER IL COMMENTO SUL PIERCING SULLA LINGUA DELLA BONETTI, CON LA MINISTRA CHE SMENTISCE E INVECE CHE FARSI UNA RISATA DICE CHE VUOLE ESSERE GIUDICATA PER LA SUA ATTIVITÀ DI DONNA. MA CHE VOR DI'? – VIDEO