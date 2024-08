Traduzione dell’articolo di Dana Kennedy, Jon Levine e Rich Calder per https://nypost.com/

kamala harris con il marito doug ehmoff

Il marito della vicepresidente Kamala Harris, Doug Emhoff, ha ammesso sabato di aver tradito la prima moglie, dopo la pubblicazione di una notizia bomba, secondo cui avrebbe messo incinta la tata di famiglia.

Il “second gentlemen” si sarebbe allontanato dall'allora moglie Kerstin, più di dieci anni e mezzo fa, per una tata bionda, Najen Naylor, che insegnava in una scuola privata frequentata dai loro due figli.

Naylor non ha tenuto il bambino, ha dichiarato al Daily Mail un amico intimo a conoscenza diretta della relazione e della gravidanza. Non è chiaro cosa intendesse esattamente l'amico. Qualche ora dopo la pubblicazione della notizia, Emhoff ha ammesso di avere avuto una relazione in una dichiarazione alla CNN, senza fare il nome di Naylor né parlare della sua presunta gravidanza.

najen naylor

"Durante il mio primo matrimonio, io e Kerstin abbiamo attraversato momenti difficili a causa delle mie azioni. Mi sono assunto le mie responsabilità e negli anni successivi abbiamo affrontato la situazione come famiglia e ne siamo usciti rafforzati", ha dichiarato Emhoff.

La relazione è stata rivelata al comitato di selezione del presidente Biden quattro anni fa, prima che egli scegliesse Harris come sua compagna di corsa per il 2020, ha dichiarato alla CNN una fonte che ha familiarità con le conversazioni.

La persona ha anche detto che Emhoff ha raccontato ad Harris della relazione ben prima che si sposassero e che la relazione è finita prima che Emhoff iniziasse a frequentare Harris. La Naylor non ha negato la relazione o la gravidanza quando è stata avvicinata dal Daily Mail nella sua casa negli Hamptons. "Sono un po' spaventata in questo momento", avrebbe detto. La Naylor non è stata immediatamente raggiungibile per ulteriori commenti.

kerstin emhoff

Anche Stacey Brooks, un'amica della Naylor che ha dato alla luce due gemelli nello stesso periodo in cui la Naylor era presumibilmente incinta, non ha negato le affermazioni. Ha invece dichiarato di non poterne parlare senza il permesso della Naylor.

La notizia starebbe causando gravi preoccupazioni nello staff di Harris, nonostante i recenti sondaggi mostrino che il vantaggio dell'ex presidente Donald Trump negli Stati di campagna sembra essere evaporato da quando il vicepresidente è diventato il candidato democratico alle presidenziali.

Emhoff, 59 anni, e la sua ex moglie, produttrice cinematografica, hanno divorziato nel 2009 dopo che lei aveva scoperto la relazione, come hanno riferito le fonti. I due hanno un figlio, Cole, di 29 anni, e una figlia, Ella, modella e stilista di 25 anni. Nei documenti di divorzio la coppia ha citato "differenze inconciliabili", come risulta dai documenti.

doug ehmoff con kamala harris

Nel settembre 2009, Naylor ha pubblicato un video su Facebook per "presentare" tre bambini, con la didascalia "Baby party!". Due dei bambini erano figli dell’amica Stacey Brooks, nati due mesi prima del post.

Il terzo bambino, che sembra leggermente più piccolo, non sembrava essere la figlia di Brooks e non compare in nessuna foto di famiglia su Facebook. Non è chiaro chi sia la madre del terzo bambino.

Dopo la presunta relazione, che sembra aver avuto luogo intorno al 2008 o al 2009, la Naylor avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro di insegnante presso The Willows, una scuola elementare privata di Culver City, in California, dove insegnava ai bambini degli Emhoff e lavorava come tata per l'allora coppia, secondo quanto riportato dall'outlet. La retta della scuola K-8 varia da 32.525 a 41.535 dollari.

kerstin, ella e doug ehmoff

"Naylor era una persona adorabile, una grande insegnante per i miei figli", ha dichiarato al Daily Mail una madre che ha mandato i suoi figli a scuola in quel periodo e che era a conoscenza della relazione. La donna ha anche dichiarato di essere disgustata da Emhoff.

Nella contea di Los Angeles non ci sono registri di nascita di persone di nome "Brook Naylor" nate nel 2008 o nel 2009, né ci sono stati bambini nati nella contea in quegli anni con il cognome "Emhoff", ha riferito l'agenzia.

Il marito di Kamala Harris è un forte sostenitore dell'aborto e a maggio ha dichiarato alla NBC News che gli uomini non devono considerarlo una questione femminile, ma piuttosto una questione familiare. "È una questione di equità nei confronti delle donne", ha detto Emhoff.

najen naylor, la tata che nel 2009 fu messa in cinta da doug ehmoff

Un amico stretto di Naylor, che la conosceva all'epoca della presunta relazione, ha negato le accuse al Post, insistendo sul fatto che Naylor non è mai rimasta incinta. "Era adorabile, tutti la amavano, era la migliore insegnante", ha detto l'organizzatrice di eventi per celebrità, che ha vissuto con Naylor per più di un anno "17 o 18 anni fa".

"Tutti i genitori volevano che fosse l'insegnante dei loro figli. Era la persona perfetta. Veniva da una buona famiglia. Non era incinta. Non c'era nessun bambino. Io lo saprei", ha detto la fonte.

Il trasferimento di Naylor a New York ha lasciato l'amica "dispiaciuta", ha detto, aggiungendo di non essere stata in contatto con Naylor negli ultimi anni, ma di aver "sentito" che Naylor "ha avuto due bambini di recente e [è] così felice per lei".

