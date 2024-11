SFANCULATO BIDEN, SCONFITTA KAMALA, TOCCA AI GOVERNATORI DEMOCRATICI AMERICANI FARE OPPOSIZIONE A TRUMP: JB PRITZKER (ILLINOIS), E JARED POLIS (COLORADO) CREANO IL GRUPPO “GOVERNORS SAFEGUARDING DEMOCRACY”, CHE HA COME OBIETTIVO QUELLO DI COORDINARE GLI SFORZI PER OPPORSI ALLE POLITICHE DI "THE DONALD2 – IL PROGETTO “MANHATTAN” DEL TYCOON, CHE VUOLE “NUCLEARIZZARE” LA BUROCRAZIA CON L’AIUTO DEL TAGLIATORE DI TESTE ELON MUSK…

JB PRITZKER

(ANSA) - La resistenza dei democratici contro Donald Trump si organizza. Due governatori si alleano e creano il gruppo 'Governors Safeguarding Democracy', che ha come obiettivo quello di coordinare gli sforzi degli stati democratici per opporsi alle politiche di Trump.

A fondare il gruppo sono i governatori dell'Illinois e del Colorado, rispettivamente JB Pritzker e Jared Polis. "Donald Trump porterà nella sua amministrazione persone leali al suo culto della personalità e non necessariamente alla legge", ha detto Pritzker. Il gruppo punta a posizionarsi per colmare il vuoto alla leadership del partito democratico una volta che Joe Biden lascerà l'incarico.

JARED POLIS

USA: IL PROGETTO MANHATTAN CHE 'NUCLEARIZZERA'' LA BUROCRAZIA

(AGI) - L'idea di Trump è di rivoluzionare la pubblica amministrazione così profondamente da avere emuli solo nei cambiamenti che la bomba atomica portò nel modo stesso di concepire la guerra. Con la retorica fatta di parafrasi che gli è congeniale il presidente eletto ha paragonato l'incarico dato a Elon Musk a quello affidato da Franklin Delano Roosevelt a Robert Oppenheimer, implicitamente mettendo sullo stesso piano il genio della lampada digitale al fisico nucleare.

Persino Doge, l'acronimo de "Department of Government Efficiency", la struttura che Trump ha deciso di affidare al ceo di Tesla e all'imprenditore indiano-americano, Vivek Ramaswamy, suona come un omaggio: la criptovaluta che Musk predilige e' Dogecoin.

DONALD TRUMP ELON MUSK

Nel suo annuncio, Trump ha sottolineato che Musk e Ramaswamy lavoreranno al di fuori delle strutture governative tradizionali per fornire "consigli e indicazioni" alla Casa Bianca e collaboreranno con l'Office of Management and Budget per guidare "riforme strutturali su larga scala" che "smantellino la burocrazia governativa, taglino le regolamentazioni eccessive e le spese inutili e ristrutturino le agenzie federali".

Avendo ruoli informali e al di fuori dell'amministrazione, Musk e Ramaswamy non avranno bisogno dell'approvazione del Senato. "Potenzialmente diventera' il Progetto Manhattan dei nostri tempi", ha detto Trump riferendosi alla operazione che, marciando a tappe forzate durante la Seconda Guerra Mondiale, porto' alla progettazione della prima bomba atomica. E a tappe forzate dovranno marciare anche i due imprenditori digitali, poiche' il presidente elo'etto ha stabilito come data ultima per completare le riforme il 4 luglio 2026: un'altra data non casuale.

donald trump vivek ramswamy

Il Progetto Manhattan da cui il piano di Trump prende ambiziosamente il nome ebbe le sue radici nel 1939, quando Albert Einstein e Leo Szilard convinsero il presidente Roosevelt a istituire un nuovo comitato consultivo sull'uranio per studiarne il potenziale impiego come arma.

Il governo degli Stati Uniti inizio' a finanziare la ricerca di Enrico Fermi e Leo Szilard alla Columbia University e nel 1940 il comitato sull'uranio fu rinominato National Defense Research Committee (NDRC) e un anno dopo Office of Scientific Research and Development (OSRD). Nel 1942, dopo l'attacco giapponese a Pearl Harbour, gli Stati Uniti sentivano urgente la necessita' di una bomba atomica e per raggiungere l'obiettivo, tutti i diversi sforzi di ricerca furono riuniti istituendo il Manhattan Engineer District (MED) del genio militare. Il MED era guidato dal generale di brigata Leslie R Groves.

JB PRITZKER JOE BIDEN

Fermi e Szilard continuarono il loro lavoro all'Universita' di Chicago. Altri scienziati come Glenn Seaborg lavorarono in Canada. Il Progetto Manhattan rimase in gran parte segreto, nonostante coinvolgesse centinaia di migliaia di lavoratori in tutto il Paese: dal New Mexico al Tennessee, fino a Washington e al Canada.

Nel 1943, Oppenheimer fu nominato direttore del Los Alamos Laboratory nel New Mexico dove furono costruite e testate le prime bombe del "Manhattan Project". Il 6 agosto 1945, un bombardiere sgancio' la bomba "Little Boy" su Hiroshima. Tre giorni dopo, la bomba "Fat Man" fu sganciata su Nagasaki. Le due bombe combinate causarono la morte di circa 100.000 persone. Bisogna ora capire quanti saranno i burocrati spendaccioni a cadete sotto la scure di questo Progetto Manhattan dei nostri tempi.

